Vittorio Sgabi scatenato contro i No Vax: “Io mi vaccino”

Il critico d’arte e sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi ha preso la decisione di vaccinarsi contro il Coronavirus.

Il famoso critico d’arte e sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi ha scelto di vaccinarsi contro il Coronavirus ed ha anche fatto delle dichiarazioni importanti contro coloro che si oppongono al vaccino.

“Io mi vaccino e ai No Vax dico ‘non vi fate mettere nell’angolo dalla violenza del potere perché passereste per essere gli untori. O riuscite, quindi, a far capire perché non costituite nessun rischio oppure è meglio che lo facciate“, ha detto il parlamentare Vittorio Sgarbi. In questi giorni c’è una forte polemica sull’obbligatorietà o meno del vaccino contro il Coronavirus e c’è chi si oppone, in generale, all’idea di un vaccino: i cosiddetti No Vax. “Credo che il vaccino sia la soluzione migliore per uscire dalla crisi. Se in questo periodo hanno limitato la nostra libertà in questo modo è perché si tratta di un affare di Stato e non di un affare privato“, ha aggiunto il sindaco di Sutri.

Vittorio Sgarbi chiosa: “Chi non si vaccina è un pericolo per se stesso”

“Il vaccino sarà richiesto per andare a scuola, a teatro, sul tram, nei luoghi pubblici. Non sarà obbligatorio ma ci saranno una serie di regole per le quali, per esempio in una fabbrica si potrà pretendere che i dipendenti facciano il vaccino per evitare il contagio di altri“, questa è l’opinione di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ritiene che sia estremamente importante vaccinarsi, non solo per se stessi, ma anche per tutelare gli altri.

Il parlamentare ha concluso sostenendo che: “Inventeranno un albo dei vaccinati per impedire loro di andare a teatro, al cinema, ma ad un certo punto si renderanno conto che chi non si vaccina costituisce un rischio solo per se stesso“.