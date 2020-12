Test sulla personalità, cosa vedi nell’immagine: sole o uovo?

Questo test è finalizzato a comprendere l’indirizzo principale della tua personalità: cosa vedi, un sole o un uovo?

Chi può dire con esattezza cosa nascondiamo nella parte più recondita della nostra mente. Anche chi ci conosce meglio, infatti, riesce spesso a vedere solo un lato della nostra personalità e non riesce a conoscerci fino in fondo. Lo stesso discorso vale per la persona stessa, per quanto si possa essere introspettivi, infatti, c’è sempre un accadimento e una reazione che non riteniamo ci appartenga e che ci coglie totalmente di sorpresa.

Questo non significa in assoluto che non ci conosciamo fino in fondo, ma può anche significare che con il passare degli anni e l’accumularsi di esperienze e problematiche, il nostro modo di vedere la vita cambi. Nella maggior parte dei casi però, una volta raggiunta una maturità emotiva, tendiamo ad avere una personalità che non si discosta troppo durante la quotidianità. Il test di oggi cerca di tratteggiare a grandi linee l’indirizzo che abbiamo preso in questi anni, i tratti che ci caratterizzano superficialmente e che sono visibili a tutti.

Test della personalità: uovo o sole, cosa vedi per primo?

Il funzionamento di questo piccolo gioco è uguale a quello di tanti altri test basati su immagini in grado di creare illusioni ottiche: vi viene chiesto di scegliere quale delle due figure alternative riconosce a primo impatto la vostra mente. Vi anticipiamo, inoltre, che il 60% delle persone ha visto il sole e che il restante 40 un uovo.

Il sole

Se la prima cosa che avete notato è un sole che splende, significa che siete delle persone solari e positive. Solitamente siete persone molto disponibili quando c’è bisogno di aiutare gli altri e vi piace circondarvi di amici e conoscenti. Siete persone di cuore, che amano e a cui piace essere amati.

L’uovo

Se al contrario la prima cosa che vi ha colpito è l’uovo, significa che siete delle persone più introverse e analitiche. Il vostro razionalizzare ogni cosa vi può allontanare da alcuni, desiderosi magari di sognare o di non sentirsi tarpare le ali, ma per quanto non sembriate la compagnia ideale per una serata di puro svago, siete pieni di amici. La vostra capacità di venire a capo di qualsiasi problema è apprezzata e molti vi cercano quando hanno bisogno di un consiglio.