Terremoto Verona: scossa avvertita nel Nord Italia

Trema ancora la terra dopo il sisma in Croazia, terremoto in provincia di Verona: scossa avvertita nel Nord Italia.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nei pressi di Salizzole in provincia di Verona è stata avvertita alle 15:36 ora italiana. La scossa è stata sentita distintamente anche in altre aree del Nord Italia, compresa anche la zona di Milano. Si tratta della più forte di alcune scosse avvenute nella zona.

Stando a quanto si apprende infatti, poco prima erano state registrate dai sismografi altre due scosse con epicentro sempre vicino a Salizzole, provincia di Verona. La prima scossa, di magnitudo 3.4, è stata registrata alle 14:02, la seconda, di magnitudo 2.8, alle 14:44. Non risultano al momento danni.

Scossa di terremoto a Verona: cosa c’è da sapere

Diverse sono comunque le segnalazioni arrivate nel giro di pochi minuti sui social network dopo il grave sisma che ha colpito nel pomeriggio di oggi la provincia di Verona ed è stato percepito in tutta l’area del Nord-Est. Dopo la preoccupazione per le scosse in Croazia, dunque, trema ancora la terra e stavolta in territorio italiano. Si tratta di una scossa di media entità che è stata percepita in gran parte del Nord Italia.

Segnalazioni arrivano infatti in queste ore da Ferrara, Mantova, Padova, fino addirittura a Bologna e Milano. Molti hanno ricollegato l’evento di poco fa, con epicentro a tre km da Salizzole, nel veronese, e ipocentro a 10 km di profondità, con quanto accaduto in mattinata in Croazia. Invece, poco dopo è arrivata la conferma che la scossa aveva avuto come epicentro il Nord Italia.