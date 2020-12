Terremoto fortissimo in Croazia, il sisma porta morte e distruzione – FOTO

Nella mattinata di martedì 29 dicembre 2020 un terremoto di immani proporzioni colpisce la Croazia. La scossa sentita anche in Italia.

Un terremoto di vaste proporzioni si è verificato in Croazia e ha interessato anche l’Italia. I sismografi installati nei Balcani hanno registrato una intensità spaventosa, pari ad una magnitudo di ben 6.5°. L’epicentro è stato localizzato nella parte centrale del Paese, tra le località di Petrinja e Sisak.

Già nella giornata di lunedì 28 dicembre 2020 avevano avuto luogo altre due scosse. Entrambe altrettanto forti – rispettivamente di magnitudo 5.2 e 4.8 – ma non così potenti come quelle del 29 dicembre. La potenza di questo fenomeno naturale ha provocato il crollo di diversi edifici. Tra questi ci sarebbe anche un asilo ed in conseguenza di ciò, la stampa locale ha diffuso la notizia, che parrebbe essere certa, in merito alla morte di uno dei bambini ospitati all’interno.

Terremoto Croazia, le immagini dai luoghi colpiti dal violento sisma

I soccorritori sono al lavoro e si attendono ulteriori aggiornamenti. Questo potentissimo movimento tellurico è stato avvertito anche sulle coste adriatiche dell’Italia, seppure con una intensità ridotta perché attutita dal mare e dalla distanza. Ma anche in altre aree la popolazione locale ha sentito la terra tremare. Sisma avvertito anche nelle vicine Serbia e Bosnia-Erzegovina. Una scossa è risultata distinguibile anche a Napoli, oltre che a Bologna ed a Bolzano.

