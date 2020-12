Schumacher, il maledetto incidente del 29 dicembre 2013: come sta oggi

Sono trascorsi ormai diversi anni da quando Michael Schumacher incappò in un incidente tanto assurdo quanto drammatico che ne ha cambiato la vita.

Era il 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher incappava nell’incidente sulle nevi di Meribel, in Francia, che avrebbe cambiato in peggio la sua vita. Il pluricampione di Formula 1, capace di dominare per una intera epoca al volante della Ferrari, cadde mentre stava sciando assieme alla famiglia nei pressi di Grenoble. Un incidente assurdo, che vide l’allora 44enne tedesco perdere l’equilibrio e battere a terra con estrema violenza con la testa mentre era fermo.

Lui che ne aveva passate non poche in Formula 1, a velocità anche folli (nel luglio del 1999 si fratturò una gamba durante il Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone, n.d.r.) messe messo fuori gioco da allora ad oggi da quello che appare come un imprevisto decisamente assurdo. Ed una ulteriore beffa è rappresentata dal fatto che avesse pure il casco. Da allora sua moglie Corinna Betsch ha fatto sempre in modo che non trapelasse alcuna notizia sulle condizioni di salute del marito.

Schumacher, da 7 anni il mondo si chiede come stia veramente

Le uniche cose che si conoscono è che la donna ha allestito in casa una vera e propria postazione con diversi macchinari volti a lavorare per un recupero delle capacità neurologiche di Schumacher. Che nel frattempo è stato visitato in altre circostanze rimaste sempre top secret. La volontà di Corinna è chiara: lei vuole impedire alla stampa di speculare, in particolare modo con le immagini dell’ex ferrarista.

Una foto di Schumi oggi verrebbe pagata a peso d’oro, dal momento che il mondo intero si chieda come stia adesso, quali siano le sue reali capacità cognitive e se sia almeno consapevole di cosa sia diventata la sua vita dopo quel maledetto incidente. Sono pochissime le persone che hanno avuto il permesso di potergli fare visita, ed anche loro mantengono il più stretto riserbo.