Sanremo 2021, primi colpi di Amadeus: Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie

Gli ospiti attesissimi di Sanremo 2021, primi colpi di Amadeus: Ibrahimovic, Achille Lauro ed Elodie.

Il cast di Sanremo 2021 inizia a comporsi anche per quel che concerne gli ospiti e ci sono delle sorprese. In realtà, si tratta di nomi che già circolavano da qualche giorno e che ora Amadeus conferma in una conferenza stampa. Il conduttore e direttore artistico si è soffermato anche sull’esclusione di Morgan.

“Morgan l’ho voluto personalmente io ad AmaSanremo” – le parole di Amadeus – “Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo”.

Amadeus annuncia i primi grandi ospiti di Sanremo 2021

Su Bugo il conduttore chiarisce invece che non si tratta di “un risarcimento per l’esclusione dell’anno scorso”, ma semplicemente di una scelta artistica. Quindi conferma quella che è la “pazza idea” che circola da giorni e che riguarda una grande stella della nostra Serie A: “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo”.

Non è però Zlatan Ibrahimovic l’unica stella annunciata in queste ore da Amadeus, che tira in ballo anche due grandi cantanti. Entrambi tornano a Sanremo in feste diversa e non come concorrenti in gara. Ci sarà Elodie: “Sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica”. Ma soprattutto ci sarà uno dei nomi più amati e controversi della musica leggera italiana: “Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri”.