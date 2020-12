Samantha De Grenet, lei non rinnega il “Ti uccido” a Stefania Orlando

La lite tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando ha raggiunto dei toni verbali non accettabili ma la prima spiega il proprio punto di vista.

Nei giorni scorsi Samantha De Grenet aveva scatenato un vespaio di polemiche nei suoi confronti. Colpa della reazione verbale violenta rivolta contro Stefania Orlando. La De Grenet aveva fatto ricorso ad un linguaggio inusitato, nell’accezione negativa del termine, rivolgendosi contro Stefania Orlando con un “ti uccido” che aveva scandalizzato molti telespettatori del Grande Fratello Vip 2020.

Inoltre la 50enne romana aveva fatto anche alcune insinuazioni altrettanto non eleganti nei confronti dell’ex moglie di Andrea Roncato. Nel corso della puntata in diretta da studio di lunedì 28 dicembre 2020, Samantha De Grenet ha dovuto spiegare il perché di questo suo comportamento. E non ha mostrato il minimo segno di pentimento. Il perché è presto spiegato. Anzitutto lei precisa che si è chiarita con la stessa Stefania Orlando. E fa sapere che ‘le era partito l’embolo’ in quanto si è sentita toccata nel profondo nel suo essere mamma.

Samantha De Grenet, la sua spiegazione su ciò che è successo con Stefania Orlando

“Quando toccano mio figlio non posso passarci sopra”, ha sostanzialmente detto lei nel corso della puntata in live del Grande Fratello Vip 2020. Il conduttore Alfonso Signorini, gli ospiti in studio ed i telespettatori a casa hanno ascoltato la sua versione. La opinionista Antonella Elia però non ha voluto sentire ragioni e l’ha accusata di avere assunto il comportamento da bulla.

Ma la De Grenet non recede e non nega niente. “Se si tirano in ballo mio figlio ed il mio essere mamma non voglio sentire ragioni. Quel “ti uccido” però ha la stessa valenza di quando dici ad un bambino che compie un errore che te lo vuoi mangiare. Mica lo fai per davvero?”.