Sabrina è uno dei tanti film interpretati da Audrey Hepburn. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulla celebre attrice.

Dolce e bellissima, Audrey Hepburn è l’icona del cinema per eccellenza. Stasera alle 21:17 su La7 andrà in onda Sabrina, uno dei tanti magnifici film da lei interpretati. Conosciamo più da vicino questa straordinaria donna e attrice.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il mito intramontabile di Audrey Hepburn

Audrey Hepburn, nata Audrey Kathleen Ruston Hepburn a Ixelles il 4 maggio 1929, crebbe tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi, dove visse sotto il regime nazista. Durante la seconda guerra mondiale studiò danza per poi approdare al teatro e infine al cinema.

Leggi anche –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 29 dicembre prima e seconda serata

Leggi anche –> Il caffè di Tiffany apre ai grandi magazzini Harrods di Londra

Leggi anche –> Sophia Loren, l’amore segreto con Cary Grant: ecco perché non si sposarono

Nel corso della sua straordinaria carriera di attrice Audrey Hepburn lavorò con Billy Wilder, George Cukor e Blake Edwards, oltre che con attori come Gregory Peck, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Rex Harrison, William Holden, Peter O’Toole e Sean Connery. Raggiunse la fama mondiale nei primi anni ’50 grazie a ruoli come quello di Gigi in uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Colette (1951), interpretazione che le valse il Theatre World Award per gli esordi teatrali, della Principessa Anna in Vacanze romane (1953), interpretazione che le valse l’Oscar come migliore attrice. Altri suoi celebri ruoli sono quelli in Sabrina (1954), Guerra e pace (1956), La storia di una monaca (1959), Colazione da Tiffany (1961), Sciarada (1963), My Fair Lady (1964), Come rubare un milione di dollari e vivere felici (1966), Gli occhi della notte e Due per la strada (1967).

Negli anni ’70 e ’80 Audrey Hepburn apparve sempre più raramente sul grande schermo, preferendo dedicarsi alla famiglia. Nel 1988 fu nominata ambasciatrice ufficiale dell’UNICEF e da quel momento si dedicò assiduamente al lavoro umanitario, in riconoscimento del quale ricevette nel 1992 la Medaglia presidenziale della libertà e nel 1993 il Premio umanitario Jean Hersholt. Malata di cancro, il 20 gennaio 1993 si spense nel sonno a soli 63 anni a Tolochenaz, in Svizzera, assistita fino all’ultimo da Robert Wolders, cui si era legata dopo i matrimoni con Mel Ferrer e Andrea Dotti.

Vincitrice di due Oscar, di tre Golden Globe, di un Emmy, di un Grammy Award, di quattro BAFTA, di due premi Tony e di tre David di Donatello, la Hepburn fu una delle figure di spicco del cinema statunitense degli anni ’50-’60. L’American Film Institute l’ha inserita al terzo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Ovviamente l’attrice ha una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, al 1652 di Vine Street.