Rosina Carsetti, rinviato il funerale: la figlia accusata apre il negozio

Proseguono le indagini sulla morte di Rosina Carsetti. Il funerale della donna slitta all’improvviso, resta indagata intanto la sua famiglia.

La morte di Rosina Carsetti presenta ancora diversi aspetti poco chiari. La famiglia della 78enne ritrovata cadavere in casa sua a Montecassiano, in provincia di Macerata, desta non pochi sospetti in particolare su alcuni componenti della sua famiglia. Ed è la figlia in particolare a difendersi da ogni illazione.

La donna gestisce un negozio di autoricambi nella località marchigiana e nella mattinata di lunedì 28 dicembre 2020 ha aperto regolarmente, come riporta l’edizione locale de ‘Il Resto del Carlino’. Lo ha fatto perché consapevole di non avere niente da nascondere. Arianna Orazi, questo il suo nome, è ufficialmente indagata per omicidio e per simulazione di reato assieme a suo padre ed a suo figlio. I quali devono invece difendersi dalle accuse di simulazione di reato e di favoreggiamento.

Rosina Carsetti, il funerale previsto non ha avuto luogo: il motivo

La figlia di Rosina Carsetti, 48 anni, ribadisce la versione fornita sin dal primo momento alle forze dell’ordine. Un rapinatore è entrato in casa loro ed avrebbe aggredito Ariana ed il papà per poi legarli. Ma non entra nel merito dell’aggressione subita, limitandosi solo ad accusare gli inquirenti di non fare in maniera propria il loro lavoro.

Nel frattempo il funerale di Rosina Carsetti ha subito uno stop improvviso. Il motivo è da ricercare in un intoppo di natura burocratica. La commemorazione è rinviata ai prossimi giorni. Da quanto risulta, nessun parente si è recato in obitorio dove è custodito il cadavere della 78enne.