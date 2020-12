Pilota sviene, serve un atterraggio di emergenza per aereo British Airways

Durante un volo internazionale l’assistente del pilota sviene a causa di un malore, che la compagnia aerea British Airways non specifica.

Il pilota sviene nel bel mezzo di un volo internazionale ed è panico a bordo. È successo tutto quanto su un aereo della compagnia aerea del Regno Unito ‘British Airways, decollato da Londra e con destinazione l’aeroporto di Atene, in Grecia. Nei cieli della Croazia l’assistente del pilota principale ha accusato un malore tale da fargli perdere i sensi proprio nell’abitacolo.

L’aereo era un Airbus A320, che ha visto il conducente principale richiedere un atterraggio di emergenza a Zurigo, ottenendo il via libera nel giro di pochi minuti. La decisione originaria era quella di fare ritorno a Londra per raggiungere di nuovo lo scalo di partenza di Heathrow.

Pilota sviene, l’aereo deve compiere un atterraggio di emergenza

Ma la situazione fisica del pilota svenuto ha fatto si che l’aereo di linea della British Airways si fermasse al primo aeroporto disponibile. Alla fine tutto si è svolto regolarmente nel corso della stessa giornata, lunedì 28 dicembre 2020. Anche se ci sono volute 6 ore prima che il volo riprendesse dalla Svizzera alla Grecia.

La stessa compagnia aerea ha confermato il fatto in una nota diffusa nelle scorse ore. La sicurezza dei passeggeri non è mai risultata in discussione ed il capitano di bordo e l’equipaggio hanno saputo gestire la situazione di emergenza con la massima professionalità. Le condizioni del copilota che aveva accusato il mancamento poi sono andate via via migliorando. Non specificate però le cause del malore.