Oroscopo del giorno, mercoledì 30 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il nuovo anno è oramai a pochi passi da noi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 30 Dicembre 2020.

Siamo giunti al terzo giorno della settimana, e Dicembre è praticamente quasi arrivato alla fine dei suoi giorni. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi incontri e opportunità sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 30 Dicembre 2020.

Mercoledì 30 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Oggi la Luna piena illuminerà il vostro percorso, e Venere vi darà la spinta giusta per affrontare con grinta la giornata. Il consiglio migliore è quello di non rimandare nulla a domani e di affrontare con serenità tutte le sfide.

Toro. La giornata di oggi sarà per voi estremamente proficua e interessante. Approfittatene per coltivare il legame con i vostri affetti più cari e per chiarire tutte le questioni lasciate in sospeso.

Gemelli. Cielo sereno per voi durante la giornata di oggi. Cercate di essere propensi ad aiutare il prossimo, non ve ne pentirete. Il consiglio migliore è quello di aprirsi con qualche amico o familiare, vi farà bene parlare un po’.

Cancro. Durante la giornata di oggi il vostro percorso sarà illuminato dalla Luna piena. Molto probabilmente vi sentirete più energici e passionali, perciò cogliete l’attimo e non lasciatevi sfuggire dalle mani nessuna occasione preziosa.

Leone. La giornata di oggi è adatta a concedersi una pausa e a godersi un po’ di sano relax. Immergersi nella Natura è l’idea migliore, e anche l’avvicinamento alla spiritualità potrebbe rivelarsi decisamente d’aiuto.

Vergine. Durante le prossime ore fareste meglio a riavvicinarvi ai vostri amici, soprattutto se ultimamente vi siete allontanati. I rapporti speciali vanno coltivati, ricordatelo sempre, altrimenti potreste pentirvene in futuro.

Bilancia. Giornata un po’ spenta quella di oggi per voi. Molto probabilmente il passato è per voi uno scoglio insormontabile, ma è arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle e di reinventarsi. Forza e coraggio!

Scorpione. Durante la giornata di oggi sarete accompagnati da una bellissima Luna piena, che vi darà in amore la spinta giusta per buttarvi senza alcun ripensamento. Allontanate i sensi di colpa, non vi porteranno da nessuna parte.

Sagittario. La giornata di oggi è adatta a prendersi cura della casa e della propria persona, dunque approfittatene per riorganizzare il vostro ambiente personale e i progetti futuri. Sono in arrivo importanti novità, tenetevi pronti!

Capricorno. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente rilassante. Un po’ di stress in ambito lavorativo potrebbe innervosirvi più del dovuto, ma cercate di mantenere la calma. La vicinanza con una persona cara vi aiuterà a recuperare il buonumore.

Aquario. Molto probabilmente ultimamente siete tormentati da una questione spinosa. Cercate di farvela scivolare addosso e di concentravi sull’anno in arrivo e sui vostri progetti futuri. Scoppiettanti novità sono in arrivo.

Pesci. Durante la giornata di oggi la Luna sarà completamente in vostro favore. I tempi sono maturi dunque per l’amore e l’eros, perciò buttatevi senza alcun ripensamento. Attenzione ai conflitti: cercate di restarne alla larga.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.