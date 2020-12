Oroscopo del giorno, martedì 29 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci avviciniamo sempre di più al nuovo anno. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 29 Dicembre 2020.

Siamo giunti al secondo giorno di una nuova settimana, e Dicembre è praticamente quasi arrivato alla fine dei suoi giorni. Che cosa avranno oggi in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 29 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 28 al 3 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Martedì 29 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Venere è finalmente uscita dall’opposizione, perciò è il momento di recuperare terreno in amore. Lanciatevi senza paura nelle discussioni e nei chiarimenti. Non abbiate timore di sbagliare, gli astri saranno dalla vostra parte.

Toro. Cielo sereno per voi Toro durante la giornata di oggi. Cercate soltanto di rimanere lontani dalle discussioni, specie se in ambito lavorativo o sentimentale. I problemi con il capo o i colleghi si risolveranno con il tempo e molta pazienza.

Gemelli. Nuovi incontri potrebbero farvi battere forte il cuore e tornare a darvi le farfalle nello stomaco. Cercate di non limitarvi e di eliminare dalla vostra testa qualsiasi pregiudizio: buttatevi senza alcun timore.

Cancro. Buone notizie per voi durante la giornata di oggi. L’amore è nell’aria, perciò rimboccatevi le maniche e lanciatevi senza paracadute. La fortuna sarà dalla vostra parte e presto riceverete buone notizie.

Leggi anche->Congiunzione Giove e Saturno: evento eccezionale in cielo

Leone. La giornata non partirà nel migliore dei modi. Potreste sentirvi un po’ demotivati e giù di corda, ma non temete, verso il pomeriggio si sistemerà tutto. Cercate di mantenere la calma sul lavoro e di non dare in escandescenza.

Vergine. Venere sarà dalla vostra parte e vi aiuterà dal punto di vista sentimentale. Sono in arrivo delle buone notizie, perciò tenetevi pronti. Cercate di prestare attenzione ai ritardi, potrebbero guastare il vostro malumore.

Bilancia. La giornata sarà per voi un po’ una montagna russa di emozioni. Con Luna Favorevole e Marte contrario potreste sentirvi di malumore, ma non temete, verso sera tutto si risolverà, anche le situazioni più tediose.

Scorpione. Oggi non sarà proprio la migliore delle vostre giornate. Dedicare un po’ di tempo a voi stessi è senza dubbio la scelta migliore. Prestate attenzione agli oggetti cari: potreste incappare in uno spiacevole smarrimento.

Leggi anche->Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Sagittario. Una persona importante ha da poco cominciato a far parte della vostra vita e voi non potreste esserne più felici. Cercate comunque di proseguire un passo alla volta e di non correre più del dovuto.

Capricorno. I pianeti oggi saranno indubbiamente dalla vostra parte. Cercate di rimanere lontani da stress e tensioni e di mettere il vostro volere al primo posto. La Dea bendata punterà il dito contro di voi, perciò non esitate a lanciarvi!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata sarà per voi un po’ turbolenta. Le cose da fare saranno troppe e voi dovrete mantenere la calma. Cercate di imparare più spesso a dire di no e di lasciarvi scivolare le questioni di dosso più facilmente.

Pesci. Venere oggi sarà dalla vostra parte, tenetevi dunque pronti. Approfittatene per risolvere i problemi di coppia una volta per tutte e per prendere delle decisioni. Cercate di dedicare anche del tempo a voi stessi, vi aiuterà a rilassarvi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.