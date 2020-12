Offerte voli Ryanair per l’estate con il vaccino. La pubblicità della compagnia aerea low cost.

Domenica 27 dicembre sono iniziate ufficialmente le vaccinazioni contro il Covid-19 nell’Unione Europea. In Italia i primi vaccinati sono stati operatori sanitari dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. L’arrivo del nuovo vaccino, prodotto da Pfizer e Biontech, ha suscitato grande entusiasmo e c’è chi pensa già a come riorganizzare una vita normale post pandemia, quando si potrà tornare ai baci e agli abbracci ma soprattutto ai viaggi.

Su questo punto, Ryanair si è già portata avanti, lanciando le offerte sui suoi voli per l’estate 2021 con una caratteristica che salta subito agli occhi. “Una punturina e prendi il volo” recitalo slogan che si legge sulla home page e che promuove la nuova offerta.

Che significa? Che potrà viaggiare sui voli Ryanair solo chi si è vaccinato? Scopriamo i dettagli dell’offerta.

Offerte voli Ryanair per l’estate 2021 con il vaccino

A fine anno e inizio nuovo, le compagnie aree cominciano a lanciare le loro promozioni su voli scontati per la prossima primavera-estate. Si tratta di voli a prezzi veramente convenienti, di cui approfittare subito e che anche per il nuovo anno prevedono il cambio di volo senza dover pagare alcun supplemento, data la particolare situazione della pandemia di Covid-19, con i cambiamenti dell’ultimo minuto, tra rinvii di partenze e nuove restrizioni dei governi.

Tra queste compagnie c’è Ryanair che presenta le sue offerte sui voli estivi con lo slogan “prenota la tua estate, vaccini in arrivo“. Il claim vuole essere un invito a viaggiare la prossima primavera-estate grazie alla sicurezza data dal vaccino anti-Covid. Del resto, lo stesso patron della compagnia aerea, Michael O’Leary aveva espresso fiducia in una ripresa dei viaggi aerei grazie all’arrivo del vaccino. Bisognerà, tuttavia, aspettare del tempo prima che una larga parte della popolazione sia vaccinata, in modo da creare l’immunità di gruppo. Prima verranno vaccinati gli operatori sanitari, gli anziani, i pazienti più fragili, poi le persone più giovani e in salute, che sono anche quelle che si spostano e viaggiano di più.

I voli per la primavera estate sono lanciati con un’offerta sconto che parte da 19,99 euro a tratta, come sempre, tuttavia, sono disponibili anche voli a prezzi più bassi. L’offerta scade a breve, infatti i voli a prezzi scontati vanno prenotati entro il 3 gennaio. Inoltre, gli sconti si applicano ai voli Ryanair per viaggiare dal 1° aprile al 31 ottobre 2021 (il periodo della stagione estiva del trasporto aereo). Le tariffe indicate sono sempre soggette a disponibilità e si applicano sempre i termini e le condizioni.

Non viene specificato nulla a proposito del vaccino anti-Covid, dunque lo slogan “una punturina e prendi il volo” è meramente indicativo ed è più un riferimento all’attualità, con l’avvio della campagna vaccinale. La compagnia aerea non può chiedere ai suoi passeggeri di essere vaccinati, prima di salire a bordo, né di portare con sé un documento ufficiale di avvenuta vaccinazione. Almeno non lo può fare ora e sarebbe quasi impossibile a causa delle dosi ancora ridotte di vaccino, da somministrare a una vasta porzione di popolazione. Un impegno, quello delle vaccinazioni di massa, che richiederà tempo, molto.

Nel frattempo, Ryanair lancia le sue offerte per la primavera-estate, con biglietti scontati sui voli diretti verso l’Italia, l’Europa e alcune località di viaggio in Medio Oriente.

Diversi sono i biglietti in vendita da 12,99 euro a 14,99 euro. La maggior parte dei voli, come sempre, parte dallo scalo di Bergamo Orio al Serio. Non mancano le offerte da Roma e dagli aeroporti del Sud-Italia.

Ricordiamo, inoltre, che al prezzo dei biglietti scontati va aggiunto quello il costo del bagaglio a mano, a pagamento da novembre 2018. Per il bagaglio a mano si paga un supplemento per l’imbarco in stiva oppure si deve acquistare il biglietto prioritario per portarlo in cabina, dove è consentito portare gratuitamente solo una piccola borsa da riporre sotto il sedile, di fronte a quello del passeggero. Al costo del biglietto, inoltre, potrebbero aggiungersi altri tipi di supplemento (come scelta del posto e assicurazione).

