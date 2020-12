Nicolò Zaniolo avvisa Mancini: “Rientrerò con calma”. A rischio gli Europei?

Nicolò Zaniolo parla degli allenamenti, della riabilitazione e del ritorno in campo. Lo vedremo in tempo per gli Europei?

L’inizio della stagione 2020/2021 è stato segnato dall’uscita di scena di uno dei protagonisti annunciati del campionato di Serie A, nonché del talento più cristallino prodotto dal nostro settore giovanile negli ultimi anni. Gli appassionati di calcio hanno ancora impresso a fuoco nella mente il momento in cui Nicolò Zaniolo si è accasciato a terra durante la partita tra Italia e Olanda. Si è compreso subito che si trattava di un infortunio grave e che il giovane fantasista della Roma avrebbe saltato gran parte della stagione.

Per il ragazzo, appena rientrato dall’infortunio al crociato del ginocchio destro, si è trattato di un duro colpo, anche perché in questo caso a lesionarsi è stato il crociato dell’altro ginocchio. Qualche settimana dopo, ad intervento compiuto e perfettamente riuscito, lo staff sanitario della Roma ha comunicato che Zaniolo non sarebbe tornato prima di fine marzo. Per mesi il talento azzurro è rimasto in silenzio, preferendo concentrarsi sulla riabilitazione e sul ritorno in campo. Ma di recente ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha fatto il punto della situazione.

Nicolò Zaniolo avvisa Mancini: “Rientrerò con calma”

In un primo momento Zaniolo rassicura tutti sul fatto che il recupero sta avvenendo con calma e che tutto procede per il meglio: “Non ho fretta, sto lavorando bene. Ogni giorno vengo a Trigoria, dopo l’ultima visita a Innsbruck ora si aumenterà il carico e quando la gamba destra e la sinistra avranno la stessa forza e la mia testa sarà pronta, con calma rientrerò”. Dimostrando lungimiranza, Nicolò spiega insomma che non vuole forzare il rientro per giocare una o due partite in più.

Alla domanda su quando potremo tornare ad ammirarlo in campo, Zaniolo infatti risponde: “Ho una carriera davanti, non bisogna forzare, farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. E’ in ballo la carriera, il futuro. Quando torno? Più o meno aprile. Al massimo. In tempo per gli Europei“. Il messaggio a Mancini è abbastanza chiaro: torno per riprendermi il posto che ho lasciato in nazionale.

Per quanto riguarda il futuro, poi, Zaniolo allontana i rumor che lo vorrebbero in una squadra diversa la prossima stagione: “A Roma sto benissimo, sono in una grande squadra, in una società importante. Sto benissimo, sono amato dai tifosi e io amo loro, la società mi sostiene e non penso a cambiare aria. Non ci sarebbe motivo”.