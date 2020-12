Nicola Piovani confessa: “Rubavo di nascosto da Morricone”

Nicola Piovani è tra i più importanti compositori italiani degli ultimi quarant’anni. Ha confessato dei suoi piccoli “furti” al grandissimo Ennio Morricone.

Chi non conosce Nicola Piovani? Il grande compositore italiano, vincitore di un premio Oscar per la migliore colonna sonora del capolavoro di Roberto Benigni “La vita è bella” è tra i più importanti pianisti, direttori d’orchestra e compositore del nostro Paese. Ma quello che forse non tutti sanno è dei piccola grandi “furti” al grandissimo maestro Ennio Morricone, scomparso di recente, di cui Nicola ha confessato di essersi macchiato…

Nicola Piovani rubava a Ennio Morricone?

Così ha confessato in un’intervista di Giuliano Rosciarelli per Alanews il compositore romano. Piovani, infatti, ha così elogiato l’incredibile musica di Ennio Morricone, morto il 6 luglio scorso, confessando di aver appreso e “rubato” molto dalla sua tecnica, soprattutto in gioventù.

“Morricone ha dato un contributo enorme alla mia musica. Quando ho cominciato, lui era già affermato, io lo studiavo, andavo nelle cabine di registrazione per ascoltare di nascosto e rubare l’artigianato di questo compositore. Poi ci siamo conosciuti e si è dimostrato generosissimo a dare consigli. Di lui mi ha stupito la sua sensibilità, è uno asciutto di carattere, vederlo commuoversi oggi mi ha toccato.”- ha spiegato il compositore.

“Non credo che i tempi di oggi si possano rappresentare con una melodia” – ha poi proseguito, con uno sguardo al presente – “Oggi la realtà complessa e un sistema di informazione che semplifica. Se dovesse esserci una musica dell’oggi dovrebbe essere una musica a più voci, molto contrappuntata quasi fiamminga. Io non sarei in grado di comporla.”, ha così terminato Piovani, dimostrando grande umiltà e riverenza nei confronti di un grandissimo genio della musica come è stato Ennio Morricone.