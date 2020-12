Chi è la coniuge del grandissimo compositore, pianista, direttore d’orchestra Nicola Piovani? Ecco cosa sappiamo di Norma Martelli.

Norma Martelli, attrice e regista che ha lavorato nel mondo del cinema e del teatro, è anche moglie e madre dei due figli di Nicola Piovani, tra i più importanti e premiati compositori italiani di colonne sonore per il grande e il piccolo schermo e non solo, pianista e direttore d’orchestra. Ma cosa sappiamo sull’interpreta e regista italiana?

Norma Martelli, chi è la moglie di Nicola Piovani

Il maestro Piovani, vincitore di un premio Oscar come migliore colonna sonora per le musiche de “La vita è bella“, il capolavoro di Roberto Benigni che ha saputo raccontare l’orrore dei campi di sterminio nazisti con ironia e dolcezza, è semore stato molto riservato. A mala pena si sa qualcosa sulla sua famiglia, composta dai due figli, che hanno entrambi scelto un percorso molto diverso dal suo e hanno studiato ingegneria e fisica, e la moglie Norma Martelli.

Non si sa molto su Norma Martelli. E’ un’attrice e regista sia per il grande schermo che per il teatro e ha collaborato anche con il marito Piovani, che ha anche fondato la compagnia teatrale di cui fa parte anche Norma, la “Compagnia della Luna“, creata insieme a Lello Arena e Vincenzo Cerami.

Spesso il lavoro di Norma è volto a dare voce a chi non ne ha, agli ultimi. Infatti, come ha dichiarato in un’intervista per Stampacritica.it : “Molto spesso gli ultimi la parola se la prendono con tale coraggio, che a noi non resta che imparare e possibilmente amplificare quelle voci. Scrivere un testo sui diritti umani e sui diritti delle donne in particolare, è sempre un atto doveroso che diventa spesso denuncia”

Tra i lavori più degni di nota della Martello attrice, vediamo la sua interpretazione di Ivana nel film dei fratelli Taviani “La notte di San Lorenzo“, nel 1982 ei l suo ruolo di Norma nella pellicola di Giuseppe Tornatore “Stanno tutti bene” nel 1990.