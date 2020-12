Grande Fratello, Maria De Filippi rimprovera Tommaso: “Non mi piacevi”

Una sorpresa incredibile nell’ultima puntata del grande Fratello con Maria De Filippi che ha rimproverato Tommaso Zorzi

Un idolo fin da giovanissimo per Tommaso Zorzi, che in collegamento ha potuto apprezzare Maria De Filippi, seduta tra i banchi della scuola di Amici. Nella casa più spiata degli italiani l’influencer ha parlato spesso di lei e così la celebre conduttrice ha svelato ad Alfonso Signorini: “Non mi piaceva perché voleva recitare la parte arrogante e sprezzante. Poi l’ho seguito meglio e così ho potuto apprezzare altri aspetti. A volte lo vedevo perfino impaurito”. Poi ha aggiunto: “L’ho guardato con occhi diversi, mi faceva piacere vedere le sue reazioni. Era tenero nel senso buono, il suopudore del suo sentimento con la mamma. L’ho visto litigare e discutere ma penso lo faccia quando stima le persone”. Lo stesso Tommaso si è emozionato davvero tanto: “Io mi sento male”, ha pronunciato subito all’inizio pensando ad uno scherzo con una voce toccante.

Leggi anche –> GF Vip, Tommaso Zorzi offende pesantemente Elisabetta Gregoraci

Leggi anche –> GF Vip, Signorini aveva un piano diabolico: ma Tommaso Zorzi ha fatto saltare tutto

Grande Fratello, l’emozione di Tommaso Zorzi con Maria De Filippi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così la stessa presentatrice Mediaset gli ha rivolto successivamente un pensiero: “Sono convinta, magari mi sbaglio: c’è una parte di te che nessuno ha visto. E’ nascosta, è questa la tua fragilità che non la mostri. Spesso la mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Ma non avere paura: la tua fragilità è la cosa più bella che tu abbia”. Infine, gli ha dato anche un consiglio: “Non mollare Tommaso, mi hanno detto che ogni tanto ti viene da andar via. Fidati di te stesso, fai vedere anche quel lato che nascondi. Non fa male far vedere quello che si è”. Infine, lo stesso concorrente del Gfvip ha ringraziato: “Sono senza parole, mi sarei aspettato di tutto ma non te. È un onore, un orgoglio. Io sono contento”.