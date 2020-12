Laura Pausini ha espresso il proprio disappunto e la propria forte preoccupazione. Il problema tra l’altro è comune a molti di noi.

Dal palcoscenico alla tavola imbandita, e di lì alla palestra. Metaforicamente parlando, per Laura Pausini le feste di Natale 2020 si possono riassumere così. “Il senso di colpa dopo quattro giorni di pranzi e cene senza fine inizia a farsi sentire forte – scrive la celebre cantante nel suo ultimo post su Instagram -. Oggi si corre perché mi attende un capodanno ai fornelli! E voi che fate? Raccontatemi…”. Il tutto accompagnato da una foto di lei che, in mise da allenamento sportivo, prova a smaltire i bagordi natalizi correndo e sudando su un macchinario da palestra Technogym.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Laura Pausini corre ai ripari dopo gli eccessi a tavola

Laura Pausini, una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana, non è tipo da rinunciare ai piaceri della buona tavola. Ma tiene molto anche alla forma per cui, dopo essersi gustata pranzi e cenoni natalizi, e in previsione di altre prelibatezza gastronomiche a Capodanno, cerca di rimediare con un po’ di sana attività fisica (ovviamente in casa, complici anche le restrizioni causa Covid-19).

Leggi anche –> Laura Pausini, quanta tristezza: “Così non ce la faccio più” – FOTO

Leggi anche –> Laura Pausini, il commento su Maradona scatena le polemiche

Leggi anche –> Laura Pausini rivela: “Mi sentivo persa, Sophia Loren mi ha salvata”

Laura Pausini d’altronde è sempre stata super impegnata con i suoi tour in giro per il mondo e anche quest’anno, seppure da casa, non si è mai fermata. Un po’ di relax e qualche peccato di gola non le faranno certo male, a patto però di correre poi ai ripari.