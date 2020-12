La montagna che si sta aprendo in due: il versante crollerà

By

La montagna in Austria che si sta aprendo in due. Un versante dell’Hochvogel crollerà, ma non si sa ancora quando.

Le buone notizie in questo 2020 sembrano scarseggiare. Così chiudiamo l’anno con l’allarme lanciato dai ricercatori e riportato da Focus, per il monte Hochvogel, nel nord dell’Austria che si sta aprendo in due. Sulla sua sommità è ben visibile una frattura che procede alla velocità di mezzo centimetro al mese e che, molto probabilmente, porterà al crollo di uno dei due versanti.

Dove si trova il monte Hochvogel

Siamo al confine con la Baviera e il Monte Hochvogel sta in qualche modo avvisando tutti i suoi “vicini” di casa che a breve una porzione della montagna crollerà a valle portando con sé ovviamente un volume di roccia indicato come 260.000 metri cubi. A darne la notizia Focus che ha riportato le indagini emerse dai ricercatori della German Research Center e della Technical University.

Quando crollerà?

Ciò che tutti ovviamente vorrebbero sapere è quando avverrà il crollo, ma questa è una delle poche cose che, invece, non sappiamo assolutamente. Potrebbe accadere tra un anno, tra un mese o tra 10 anni. Ovviamente si sta facendo il possibile per scoprirne di più e i ricercatori guidati da Michael Dietze hanno installato diverse telecamere e estensimetri all’interno della frattura per capire a che velocità si sta muovendo il tutto.

Negli ultimi anni l’evoluzione è stata chiara: 1 cm ogni due mesi, costante e senza rallentamenti. Questo ha ovviamente fatto pensare ai ricercatori che la montagna, in una sua parte, crollerà. Ad accelerare il processo sembra che ci si metta anche l’acqua e le infiltrazioni nella montagna. Un processo naturale, ma che sottopone la parete rocciosa a grande stress.

Da queste analisi e indagini si cerca di capire anche come si potrebbe evolvere l’intero arco alpino. Questa montagna che si sta aprendo potrebbe, infatti, essere la prima di una lunga serie di avvenimenti simili che trasformerebbero i monti in colline.

