Grave lutto nell’atletica: Osman Junuzovic morto a soli 27 anni

Osman Junuzovic, giovane campione bosniaco di fondo e mezzofondo, è stato stroncato a 27 anni da un’insufficienza cardiaca.

La terribile notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando sotto choc il mondo dello sport e non solo. Osman Junuzovic, giovane star dell’atletica della Bosnia Erzegovina, è morto improvvisamente a soli 27 anni nella tarda serata di ieri. Le prime indiscrezioni sono state confermate dall’annuncio del fratello Asmir e della Federazione di atletica bosniaca, i cui vertici hanno rivoto un toccante messaggio di cordoglio alla famiglia dello sfortunato campione.

La tragedia di Osman Junuzovic

Osman Junuzovic sarebbe stato stroncato da un’insufficienza cardiaca improvvisa. Il 27enne campione di fondo e mezzofondo, molto popolare in patria e non solo, aveva conquistato in carriera numerosi titoli: medaglia di bronzo ai Giochi Europei di Baku nel 2015, campione dei Balcani nei 3.000 metri, campione della Bosnia nei 3.000 metri, 3.000 siepi, 5.000 metri, 10.000, corsa campestre, mezza maratona e maratona. Con il suo talento, la sua tenacia e la sua passione per la corsa e lo sport era diventato un modello per tanti giovanissimi atleti pronti a seguire le sue orme.

Alla fine del 2017 il campione bosniaco aveva rischiato di compromettere definitivamente la sua carriera per un grave problema al nervo sciatico, complice una caduta durante una sessione d’allenamento. Rimase a letto in ospedale per un mese e mezzo e i medici diagnosticarono per lui tempi di recupero lunghissimi, con il rischio di gravi conseguenze sugli arti. Junuzovic, invece, riuscì a tornare con successo alle gare. Nessuno, lui per primo, avrebbe mai immaginato che la sua eccezionale carriera si sarebbe fermata solo tre anni più tardi.