Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ridicolizza Pierpaolo Petrelli

Commentando la nuova storia d’amore al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ridicolizza l’ex amante Pierpaolo Petrelli.

La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci ha portato a numerose polemiche, sia dirette che indirette. La showgirl calabrese ha infatti discusso con i coinquilini e fatto discutere per le frasi pronunciate e i comportamenti tenuti. A generare una bufera è stata soprattutto la relazione con Pierpaolo Petrelli: l’ex velino sembrava decisamente innamorato, mentre lei alternava momenti di grande complicità a reazioni brusche per allontanarlo.

Adesso che è fuori dal reality, Elisabetta è tornata in trasmissione per commentare le nuove dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. A farle storcere il naso è stato soprattutto Petrelli, il quale da qualche giorno si è avvicinato molto alla bellissima Giulia Salemi. La passione tra i due sembra innegabile ed è culminata qualche giorno fa con un bacio molto intenso.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci attacca Petrelli

Chiamata a commentare il secondo innamoramento di Pierpaolo in pochi mesi, Elisabetta Gregoraci è sembrata infastidita. Per la showgirl il comportamento dell’ex amante è identico con tutte le donne con cui si approccia e lo commenta in questo modo: “Se sono felici? Me lo auguro per loro, ma sono d’accordo con Stefania Orlando, alcuni passaggi sono copia e incolla”. Successivamente commenta con un pizzico di fastidio: “Certo che crea più dinamiche la mia foto che tutti loro lì dentro”.

In risposta alla critica mossa dalla Gregoraci, Pierpaolo spiega: “Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona“. L’ex velino, infatti, non rinnega il sentimento provato per la showgirl calabrese e aggiunge: “Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo”.

