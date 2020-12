GF Vip, rivelazioni scottanti sull’amante di Natalia: la regia stacca tutto

Durante l’ultima puntata del GF Vip è emerso che Natalia Paragoni avrebbe passato una notte a Capri con un altro uomo. Ma a Tommaso Zorzi qualcosa non torna.

Tempo di confessioni a cuore aperto al Grande Fratello Vip. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno vuotato reciprocamente il sacco, ma il loro confronto non ha convinto alcuni concorrenti del reality. In particolare, nel corso dell’ultima puntata è emerso che la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe passato una notte di passione a Capri con un altro uomo. Ma a Tommaso Zorzi qualcosa non torna.

L’identikit dell’amante di Natalia Paragoni

Zelletta non è parso molto turbato alla notizia del tradimento: sembrava essere a conoscenza di tutto e ha minimizzato la cosa parlando di “chiacchiere inventate”, lanciando così una frecciatina a Dayane Mello, che qualche giorno fa aveva lanciato il gossip con tanto di nome del presunto amante. Tommaso Zorzi però non ha nascosto le sue perplessità.

“Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano – ha detto Zorzi parlando con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti -. Se una persona in diretta ti dice una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti arrabbi? Lui faceva il putiferio per la parola ‘comodino’. Secondo me lui già sapeva”.

“Il punto – ha continuato Zorzi – non è che lei è andata a Capri, ma con chi ha dormito. Perché lui non dice niente? Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo”. Ed è a quel punto che la regia ha tagliato il collegamento, onde evitare altri guai.