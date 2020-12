GF Vip, Dayane fa la valigia: “Me ne vado”. Ecco com’è andata a finire

Ancora caos al GF Vip: Dayane Mello minaccia di lasciare la Casa, ma nessuno degli altri inquilini le crede…

A dar fuoco alle micce è stata la diretta di ieri, quando alcune clip hanno mandato su tutte le furie Andrea Zelletta, Giulia Salemi e Adua Del Vesco, indispettiti dalle velenose uscite di Dayane Mello nei loro confronti. Sentendosi forse troppo sotto pressione, la sudamericana è esplosa minacciando di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è però finita al centro delle polemiche, e oggi si è ritrovata tutti contro. Non le si perdona di aver pronunciato delle frasi delicate senza avere certezza di quel che in realtà fosse accaduto, come nel caso di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il falso allarme di Dayane Mello

“Vado via da quella porta, me ne vado”, ha scandito Dayane Mello dopo essersi sentita estromessa dal gruppo. Ma i suoi compagni di avventura non si sono mostrati granché preoccupati. Anzi, in molti hanno scommesso che fosse solo un colpo di testa cui non avrebbe fatto seguito alcuna azione concreta di abbandono. E difatti così è stato: la modella ha iniziato a fare i bagagli, ma non ha varcato la fatidica porta rossa della Casa.

Leggi anche –> GF Vip, amicizia finita tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: “Mi ha usata”

Leggi anche –> Dayane Mello, chi è Maria l’amante segreta che l’aspetta fuori

Leggi anche –> GF Vip, Dayane Mello lancia la bomba sul rapporto tra Zelletta e Natalia

“C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via”, ha chiosato Stefania Orlando rivolgendosi ad Andrea Zelletta, tuttora parecchio deluso dal comportamento di ieri della sudamericana. “Mmh…”, ha mugugnato l’ex tronista, mostrandosi indifferente alla novità. “Ma figurati”, ha commentato qualcun altro, e un altro ancora ha osservato che “tanto in confessionale la bloccano”. Ala fine è stato (almeno per ora) solo un falso allarme.