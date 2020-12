Gaetano Pecoraro, chi è: età, carriera, vita privata dell’inviato delle Iene

Gaetano Pecoraro è un inviato del programma “Le Iene” in onda su Italia 1. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Gaetano Pecoraro è un giovane giornalista in servizio a “Le Iene” ormai da qualche anno. Con i suoi servizi ha saputo conquistarsi la stima e la fiducia del pubblico, diventando una colonna portante del programma di Italia 1. Conosciamolo più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Gaetano Pecoraro

Gaetano Pecoraro è nato a Palermo nel 1984 e si è laureato in Storia Contemporanea nel 2007. Durante gli studi, a 20 anni, ha iniziato a consumare le suole delle scarpe per le strade di Partinico e Corleone con Pino Maniaci, nella piccola emittente televisiva antimafia “Telejato”. Si è occupato di criminalità organizzata e ha scoperto così il suo amore per il giornalismo. Ha provato a entrare in diverse scuole di giornalismo, e a 23 anni è stato selezionato dalla Iulm di Milano. Due anni dopo ha cominciato a lavorare al Fatto Quotidiano, occupandosi di cronaca giudiziaria e politica.

Leggi anche –> Anticipazioni Le Iene presentano: un anno di Covid

Leggi anche –> L’incredibile viaggio di Marika, il commovente speciale de Le Iene

Leggi anche –> Strage di Erba, le Iene: “La testimonianza che scagiona Rosa e Olindo”

Nel 2010, dopo una breve esperienza a Exit su La7, Gaetano Pecoraro è passato all’inchiesta televisiva, la sua vera passione, diventando un inviato del programma “Gli intoccabili” di Gianluigi Nuzzi. Si è occupato di politica, di Vaticano e vatileaks. Nel 2011 ha cominciato a lavorare a Piazzapulita con Corrado Formigli e Alessandro Sortino, realizzando inchieste su politica, sprechi, criminalità organizzata, ambiente e immigrazione.

Nel 2012 ha vinto il premio Mario Francese, sezione Giovani; nel 2016 il premio Franco Giustolisi con un’inchiesta sulle vittime dell’uranio impoverito e nel 2017 il premio internazionale L’anello debole Comunità di Capo d’Arco. Ha una compagna, Marilù Palmieri, e un figlio di nome Pepe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaetano Pecoraro (@gae_peco)