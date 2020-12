Eros Ramazzotti, la confessione: “E’ stato un Natale violento”

Eros Ramazzotti traccia un bilancio del suo 2020 e racconta il suo rapporto con le feste natalizie, mai controverse come quest’anno.

Il Natale 2020 è stato sui generis per tutti. Anche per Eros Ramazzotti. Intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione “I Lunatici”, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il celebre cantante ha descritto queste festività come un periodo “un po’ violento per tutti per tutto quello che sta succedendo da febbraio a questa parte”. E non ha nascosto la sua preoccupazione per quello che si presenta come un “futuro incerto”.

Eros Ramazzotti tra paure e speranze

Lungi da Eros Ramazzotti l’intenzione di drammatizzare, perché “il Natale è soprattutto dei bambini, l’atmosfera deve comunque essere quella” e si deve “pensare a loro”. Quanto a lui, non ha mai atteso con “particolare ansia” queste festività, “neanche da bambino”. Resta il sollievo di potersi finalmente lasciare alle spalle un annus horribilis e la speranza che “il 2021 in arrivo sia migliore”.

“Non dimenticherò mai mio papà che mi regalava i soldatini di legno – ha poi ricordato Eros Ramazzotti -. Mi piaceva giocare a tombola, lo faccio ancora”. Ma in generale i suoi “non erano Natali divertenti, anche se ero bambino”. E “qualche Natale è passato così, senza molta felicità”. Ma il pensiero dell’artista in questo difficile momento va soprattutto a “tutti quelli che lavorano dietro ai concerti, c’è tanta gente che ha molti problemi, non dobbiamo dimenticarcelo”. La soluzione? Secondo Eros il vaccino non basta: “Va fatto un lavoro molto importante dentro ognuno di noi”.