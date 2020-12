Emma Marrone in difficoltà su Instagram: “Dovevo pensarci prima”

Trucco sbafato e testa tra le mani, Emma Marrone lascia di stucco i popolo del web con uno scatto pubblicato sul suo profilo instagram.

Non è certo la prima volta che la cantante, giudice di X Factor 2020 Emma Marrone si mostra al popolo del web nella sua quotidianità e spontaneità. E’ anche per questo che il pubblico la ama e la apprezza da tempo, come una delle personalità più autentiche del mondo dello spettacolo. Questa volta non è stata da meno con un post su instagram che l’ha ritratta in un momento intimo, in cui tante persone possono ritrovarsi.

Emma Marrone su instagram condivide intimità

Un’immagine lontana da quella perfettamente truccata e vestita da grandi stilisti tipica delle nostre pop star. Emma è tra quelle che non ha mai avuto paura di mostrarsi fragile e non si è mai vergognata della sua quotidianità. E’ rimasto nel cuore di tutti, infatti, il discorso emozionante che ha fatto a Casadilego a X Factor, in cui la giudice si è fatta sfuggire qualche lacrime.

La cantante ha deciso questa volta di condividere un momento in cui tante altre persone si saranno sicuramente riconosciute: dimenticare di struccarsi prima di lavarsi i capelli e ritrovarsi con il mascara o l’eyeliner sbavato su tutta la faccia! Con grande ironia e spontaneità, la cantante (@real_brown su instagram) ha confessato al popolo di instagram questo piccolo “errore”, scatenando la solidarietà di tanti nei commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“Ripeti ancora una volta: prima ci si strucca, poi si lavano i capelli. Tutto chiaro? ” ha scritto nella descrizione dell’ironico scatto pubblicato sul suo profilo instagram che vanta quasi 5 milioni di followers.