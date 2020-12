Donatella Rettore piange per la morte improvvisa: mi manca tantissimo

Una brutta notizia per la celebre cantante italiana Donatella Rettore: l’annuncio sul suo profilo Instagram

Un 2020 completamente da dimenticare un po’ per tutti per vari motivi. Anche per la celebre cantante italiana, Donatella Rettore, è arrivata una brutta notizia con la scomparsa del suo cane Orso, a cui era molto affezionata: “Ha lasciato questo mondo. Mi manca come il sangue nelle vene”. In tanti hanno mostrato il loro affetto scrivendole messaggi di conforto: l’annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram. Un messaggio di vicinanza anche da Marcella Bella: “Mi dispiace tantissimo, ti mando un abbraccio…”, mentre su Twitter ci ha pensato anche Malika Ayane: “Che dolore, Donatella”.

Leggi anche –> Donatella Rettore operata, il messaggio ai fan: “Non morirò subito…”

Leggi anche –> Donatella Rettore e il tumore: “Non c’era tempo da perdere”

Donatella Rettore, un 2020 da dimenticare anche per lei

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La cantante era molto legata al suo cane Orso come testimoniano le numerose foto sul suo profilo Instagram: inoltre, la Rettore aveva annunciato di avere una brutta malattia come un tumore: è ricorsa anche a due interventi in poco tempo e così sta tornando il sole a poco a poco. Infine, a fine novembre durante l’ospitata a Storie Italiane si era confessata svelando anche di aver subito una violenza quando aveva 15 anni: “Lui mi ha afferrata dai capelli: allora gli ho dato un calcio e gli ho fatto male. Lui si è accasciato, perciò sono riuscita ad uscire dall’auto e a scappare. Dopo aver corso per 6-7 km, sono arrivata in paese tutta sudata. Non riuscivo neanche a respirare”.