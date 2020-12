Diletta Leotta, via i vestiti: regalone di fine anno ai suoi followers – FOTO

Strepitosa Diletta Leotta: sul suo profilo personale Instagram la telegiornalista sportiva ammalia tutti con il suo corpo perfetto.

Cosa si potrebbe dire dopo avere ammirato questo post di Diletta Leotta? Niente. Perché la foto nella quale la 29enne originaria di Catania si mostra dice tutto. E vale più di mille parole, come si suol dire.

Complice un inaspettato sole mattutino di inizio inverno, la siciliana ne approfitta per concedersi una bella tintarella post natalizia. Con indosso solo dell’intimo femminile più che succinto, il volto principale dell’emittente DAZN se ne sta comoda e rilassata su un divano, con la vetrata alle sue spalle che accoglie i caldi raggi che hanno la fortuna di toccare la sua pelle. Lei è splendida, come un sogno ad occhi aperti. E quello sguardo e quella espressione mostrate da Diletta Leotta fanno sognare ancora di più i suoi ammiratori. In migliaia la stanno acclamando. Dopo appena un’ora da quando questa immagine è finita sui social, ecco che in oltre 270mila fans hanno lasciato un ‘mi piace’.

Diletta Leotta, lei prende il sole a fine dicembre così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Per non parlare dei messaggi di persone che hanno letteralmente perso la testa per lei. La catanese fa battere il cuore di tantissimi uomini e donne. Bella come non mai, ogni volta più sensuale dello scatto precedente, la Leotta è un vero e proprio esempio di femminilità. C’è chi la accusa di fare eccessivo affidamento sul proprio aspetto fisico e su una certa predisposizione a scoprire certe parti del corpo.

Ma non è mica un delitto mostrare la bellezza. E lei comunque ha dimostrato tante altre volte di avere anche capacità e conoscenza del mestiere per stare dove sta. Parlantina sciolta, competenza, presenza, capacità di padroneggiare la scena. Non tutti sanno essere a proprio agio come lei davanti alle telecamere. Ed i fans la acclamano ancora una volta.