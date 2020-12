Cristiano De André compie 58 anni: i gravi problemi come figlio e come padre

Il celebre Cristiano De André oggi compie ben 58 anni d’età. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata.

Cristiano De André oggi soffia sulla sua 58esima candelina. L’uomo, figlio del celeberrimo Fabrizio De André, è un cantatore e polistrumentista italiano, il quale ha riscosso molto successo durante gli anni, pur non arrivando mai ai livelli leggendari del padre. Durante l’arco della sua vita l’uomo ha attraversato periodi costellati di gravi problemi, sia come figlio che come padre. Leggiamo dunque qualcosa di più su di lui e sul suo passato.

Leggi anche->Pomeriggio 5, Cristiano De André fa pace con Fabrizia ma non con Francesca – VIDEO

Il figlio di De André ha raccontato diverse volte del rapporto burrascoso con il padre. “Di mio padre ricordo solo due entusiasmi. Quando, a sei anni, pescai un dentice enorme, e quando a Sanremo cantai Dietro la porta. Furono le uniche due volte in cui mi abbracciò.” ha dichiarato Cristiano. L’uomo ha sempre sostenuto di non aver trascorso molto tempo con Fabrizio. “Dormiva di giorno e scriveva di notte. Non lo vedevo mai.” disse. I due si avvicinarono in seguito soprattutto grazie alla musica, il loro maggiore punto di incontro. “Mio padre era un futurista. Sognava il domani, lo vedeva. E a volte nemmeno se ne accorgeva. Così come, a volte, non si accorgeva di me“.

Leggi anche->Pace fatta tra Cristiano De André e sua figlia: ecco cosa è successo

Il celebre Cristiano non ha però avuto problemi soltanto con il padre, ma anche con i suoi figli, Fabrizia e Francesca nello specifico. Tutto è cominciato a cavallo tra il 2015 e i 2016, quando le due donne hanno raccontato a Domenica Live di aver assistito ed essere state vittime delle violenze del padre. L’uomo ha replicato tramite la stesura di un libro autobiografico, La versione di C, il quale non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. “La convivenza con lui è stata un trauma per me. Come mai, nel libro, non ne ha parlato? Tutto ha fatto tranne avere un atteggiamento da padre. Ho subito situazioni traumatiche. Ho visto cose che non auguro a nessuno, che anche lui si vergogna di raccontare. Questa persona non ha cuore.” ha raccontato Francesca. Tra i due è nata una vera e propria disputa, che è proseguita anche per vie legali.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cristiano De André, il tentativo di chiarimento con i figli

Anche il figlio Filippo, in seguito alla querelle in corso tra Cristiano De André e Fabrizia e Francesca, si è schierato dalla parte delle sorelle, lasciando intendere di aver tagliato i rapporti con il padre. L’unica ad essere rimasta in buoni rapporti con Cristiano è stata la figlia minore, Alice. Recentemente, l’uomo ha tentato di porre fine alla diatriba, e di ricongiungere la famiglia. Secondo alcune indiscrezioni è in parte riuscito a chiarire con i figli. L’unica ad aver mantenuto le distanze è rimasta Francesca.