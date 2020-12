Covid, l’accusa del chirurgo: “Il vaccino di De Luca spettava a me”

By

Luigi Ricciardelli, chirurgo in servizio al Cotugno di Napoli, spiega perché non è stato sottoposto al vaccino anti-Covid tirando in ballo il governatore Vincenzo De Luca.

Il chirurgo sorpassato dal politico. Luigi Ricciardelli, 51 anni di cui 13 in servizio al Cotugno di Napoli, non è stato sottoposto al vaccino anti-Covid nel corso del V-Day perché, a suo dire, gli è stato preferito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, unico governatore italiano a ricevere la tanto attesa dose fornita da Pfizer il 27 dicembre.

Dose che, sostiene il medico, doveva essere “mia o di un altro collega in fila o di un infermiere che lavora in prima linea”. E invece niente da fare: si è ritrovato al primo posto nella lista delle riserve. “De Luca? La sua adesione immediata alla campagna può essere un segnale. Ma a chi ha dato l’esempio in questo caso? A medici e infermieri?” si domanda retoricamente il camice bianco.

Il dottor Ricciardelli “scavalcato” da De Luca

A detta del chirurgo, De Luca non è stato l’unico a saltare la fila: “dipendenti e dirigenti amministrativi” hanno fatto altrettanto. “Sono arrivato alle 11 e rimasto fino alle 13 – racconta Ricciardelli al Mattino -. Ne ho contati 4 o 5. Sia chiaro: anche loro hanno diritto alla fiala”, ma “al secondo giro a mio avviso in quanto non hanno contatti diretti con gli ammalati”.

Il chirurgo condivide la linea di rigore imposta da De Luca, ma insiste che nel primo giorno di vaccinazioni “andavano indicati i primi 100 da vaccinare in base alla classe di rischio, prediligendo chi è più esposto”. “Il vaccino – conclude – è l’unico modo per passare all’attacco e sconfiggere il virus”.