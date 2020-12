Contromano in superstrada, anziano sfreccia a 120 km orari – VIDEO

La Polizia Stradale blocca un’auto che viaggia contromano in superstrada, dopo una corsa durata a lungo. C’è anche chi filma il tutto.

Tragedia sfiorata in Puglia, dove un uomo è andato contromano in superstrada. Al volante c’era un 80enne, che per errore ha imboccato lo svincolo del tratto che unisce Taranto a Brindisi scambiandolo per il tratto di ingresso.

E l’anziano ha proceduto così per almeno 20 chilometri, prima di essere individuato e fermato dalla polizia stradale. La vicenda risale alla mattina di domenica 27 dicembre 2020. L’anziano contromano in autostrada ha fortunatamente concluso il proprio folle viaggio all’altezza di Mesagne Ovest, senza che accadesse niente di grave. Ma in situazioni come questa la tragedia è altamente probabile.

Contromano in superstrada, per fortuna non ci sono conseguenze

Per fortuna, complice il giorno di festa ed il consequenziale traffico ridotto, con quasi nessuno in moto allo scopo di recarsi al lavoro, sul tratto di strada interessato da questo importante imprevisto non c’era quasi nessuno. Anche se l’80enne di veicoli sul proprio tragitto ne ha comunque incrociati.

La PolStrada ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni conducenti che avevano notato l’auto contromano, notandola pure dall’altra parte della carreggiata. In tal senso una persona ha ripreso la scena filmando l’utilitaria mentre procedeva nel senso di marcia sbagliata.