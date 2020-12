Gigi Marzullo, chi è: età, carriera e vita privata del conduttore

Gigi Marzullo, tutto quello che sappiamo sul conduttore che lavora in Rai da quasi quarant’anni: ne è un vero fanatico.

Gigi Marzullo, con la sua solita camicia a righe, è ormai uno dei volti più facilmente riconoscibili della televisione italiana. Luigi, nato ad Avellino il 25 luglio del 1953, è approdato per la prima volta in Rai nel 1983 e ancora oggi ha un ruolo da protagonista in diversi programmi. Contemporaneamente alla carriera da giornalista Marzullo si è laureato in Medicina e Chirurgia, e ha scritto diversi libri: “Il Marzulliere” uscito nel 2002; “Stelle di notte – Ventidue donne si raccontano sottovoce”, edito nel 1998 e “Bellidinotte – Guerrieri moderni & cavalieri d’altri tempi” uscito nel 1999.

Gigi Marzullo: carriera e vita privata

Marzullo ha raccontato di aver iniziato a lavorare come giornalista ancora prima di ottenere la laurea, scrivendo per “Il Mattino”. Di tutte le esperienze fatte prima di entrare in Rai, il giornalista ha detto durante un’intervista: “Le radio libere, Tele Avellino, il Corriere dell’Irpinia, il praticantato al Mattino, poi, nonostante fossi giornalista, un contratto da programmista regista a Rai 1, quindi un articolo due (contratto da collaboratore fisso). Poi mi sono inventato la fascia della notte. Io ci ho messo tanto a raggiungere certe sicurezze. Ecco perché oggi sono così attaccato al mio lavoro. Sono un fanatico della Rai. Ai miei collaboratori indico una chiesetta vicino all’ufficio e li esorto: andiamo a pregare e a ringraziare il Signore perché lavoriamo nell’azienda più bella. E aggiungo: libera”.

Sentimentalmente Luigi Marzullo fa coppia fissa, da molto tempo, con Antonella De Iuliis, anche lei giornalista. I due si sono sposati nel 2018, dopo oltre vent’anni d’amore. Riguardo alla moglie, il conduttore Rai ha dichiarato in un’intervista: “Sono stato molto inquieto in passato. Da quasi vent’anni sto con Antonella, lei mi ha reso più stabile. Non posso dire di essere stato o di essere geloso, perché ho un concetto di me molto alto, sarebbe un’affermazione insincera. Però sono un uomo difficile, tanto difficile. Per dire, a casa mia non si cucina mai. Solo forno a microonde, la cucina è chiusa, mai usata, intatta. Anche l’acqua per la pasta la facciamo bollire nel microonde. Perché? Non sopporto gli odori molesti, non sopporto lo sporco. Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre”.