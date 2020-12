Capodanno 2021 online: i concerti in streaming da non perdere. Tutte le info.



Non sarà un capodanno come gli altri. Il passaggio dal 2020 al 2021 avverrà senza festeggiamenti in piazza o in qualunque altro luogo all’aperto e nemmeno al ristorante o in un locale pubblico. Si potrà festeggiare soltanto in casa e con poche persone.

Molte tradizionali manifestazioni sono saltate o sono state trasformate e portate sul web, come i tradizionali concerti di fine e di inizio anno che si terranno senza pubblico in presenza e in diretta streaming. Eventi decisamente ridimensionati ma con in quali si vuole offrire almeno un po’ dello spirito della festa, per alleviare queste giornate complesse, segnate dai numeri ancora gravi della pandemia e dalle restrizioni delle zone rosse.

Dopo avervi segnalato l’evento in streaming del Capodanno di Roma, a cui parteciperanno Gianna Nannini, Elodie, Diodato, Manuel Agnelli e tanti altri, con la conduzione di Michela Murgia e Chiara Valerio, di seguito vi segnaliamo i concerti di Capodanno da vedere online. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Capodanno 2021 online: i concerti in streaming da non perdere

Festeggiare l’Ultimo dell’anno in casa, con massimo due ospiti adulti, più i bambini sotto i 14 anni (senza limite di numero), sarà molto particolare. Per qualcuno sarà difficile rinunciare alla festa chiassosa con tanta gente, musica e balli, per altri magari sarà un sollievo non essere obbligati a partecipare per dovere sociale a feste che non amano. Per tutti sarà una celebrazione decisamente intima. Se non si potranno fare grandi feste in presenza, non mancheranno tuttavia gli spettacoli, anche se trasmessi online e senza pubblico dal vivo.

Il calendario delle celebrazioni del Capodanno 2021 si sta infatti arricchendo di eventi, tra recite teatrali e concerti di tutti i generi e per tutti i gusti, dal pop-rock alla musica classica. Di seguito gli eventi da non perdere.

Partiamo dalla tradizionale musica classica e con l’iniziativa del Teatro dell’Opera di Roma, organizzato nell’ambito del progetto “Teatro Digitale”, che proporrà un concerto di Capodanno con la conduzione del maestro Roberto Abbado. Il concerto sarà disponibile online già dalle 11.00 di mattina del 31 dicembre.

Gli amanti della musica elettronica, invece, potranno assistere in streaming allo storico festival Tomorrowland, che solitamente si svolge in Belgio in estate e che proporrà ben quattro palchi per le esibizioni degli artisti, con performance distribuite nel corso della giornata del 31 dicembre in modo da garantire un preciso orario di inizio dell’evento per ciascuna zona della Terra, in base al suo fuso orario. In Italia i concerti inizieranno alle 20.00 del 31 dicembre. Si esibiranno 25 deejay di fama mondiale, tra cui Boyz Noize e David Guetta. I biglietti sono in vendita a partire da 20 euro, con il biglietto da 25 euro si può assistere a tutte le esibizioni in programma, anche nelle settimane successive.

Gli artisti italiani che hanno partecipato a X Factor, The Voice e Sanremo saliranno sul palco a Napoli, a partire dal pomeriggio del 31 dicembre, per prendere parte al grande concerto “Aspettando… Capodanno 2021”. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook dalle 17.00, con la conduzione di Danny Virgillo, speaker radiofonico di RDS. Si esibiranno, tra gli altri, Matteo Costanzo, Leo Gassmann, Naive, Marco Sentieri, Andrea D’Alessio e artisti emergenti come Gianmario Sanzari, Zerella e Lena A. Il concerto è promosso da Emergency Italia, sezione di Napoli, e propone anche una raccolta fondi per il progetto “Nessuno Escluso“, per fare fronte alle nuove povertà portate dalla pandemia.

Da non perdere, poi, le celebrazioni a Palazzo Vecchio a Firenze. L’evento in streaming è stato chiamato “Futura” e proporrà non solo concerti ma anche arte e altri spettacoli. Nelle celebri sale del palazzo comunale fiorentino si esibiranno cantanti, musicisti e ballerini, come Daniele Silvestri, Ghemon, la violoncellista Naomi Berrill, la danzatrice Jennifer Rosati. Gli eventi inizieranno già dalle 13.30 del 31 dicembre, con gli spettacoli per bambini con l’illusionista Mattia Boschi e quello musicale diretto da Edoardo Zucchetti e Francesco Cacchiani. Gli eventi del capodanno fiorentino saranno trasmessi sul canale YouTube del Comune di Firenze e su Rtv38.

Chi cerca un grande evento internazionale sarà accontentato da uno straordinario concerto della rock band dei Kiss con spettacolo pirotecnico che sarà trasmesso dall’Hotel Atlantis Dubai, nell’arcipelago artificiale delle Palm Islands. L’evento avrà inizio alle 21.00, ora locale, le 18.00 in Italia. Si potrà assistere all’evento acquistando online un biglietto da 33 euro, che offrirà la versione dal vivo più una riproduzione extra nell’arco delle 24 ore successive. Con il biglietto da 40 euro si potrà assistere al live e avere numero illimitato di riproduzioni nelle 72 ore successive. Il mega concerto dei Kiss sarà ripreso da 50 telecamere a 360° per dare agli spettatori un’esperienza il più vicino possibile alla realtà.

Per i fan del pop, invece, si potrà assistere online al concerto di Justin Bieber, pagando un biglietto di circa 25 euro. Il concerto sarà trasmesso dal vivo quando in Italia saranno le 4.15 del mattino del 1° gennaio 2021.

Per gli amanti di una musica più ricercata sarà disponibile gratuitamente online l’evento “Des Was A Bowie Fan”, una serata di musica pop, new wave, post-punk, anni ’60 e anni ’50 in diretta da diversi locali di Londra a partire dalle 21.00, ora locale, le 22.00 in Italia. L’evento sarà trasmesso dal sito: deswasabowiefan.com

Non mancheranno nemmeno quest’anno i tradizionali concerti di Capodanno di Vienna e Venezia, trasmessi alla mattina del 1° gennaio in tv. Quest’anno anche questi eventi saranno senza pubblico.

