Australia, assembramenti in spiaggia di turisti britannici a Natale – FOTO

Contro ogni normativa sulla sicurezza, tantissimi cittadini britannici in vacanza in Australia a Natale danno vita a pericolosi assembramenti in spiaggia.

Stanno facendo arrabbiare il mondo intero le immagini degli assembramenti andati in scena a Natale a Sydney. A Bronte Beach, una delle spiagge della città australiana, in diversi si sono dati appuntamento per festeggiare in barba a qualsiasi disposizione sulla sicurezza.

La polizia del luogo ha compiuto una indagine, rendendo noto che responsabili di questa trasgressione di massa alle regole in corso sono diversi cittadini di nazionalità inglese. Tutti loro non hanno esitato a sobbarcarsi una lunga transvolata oceanica pur di dare sfogo alla propria voglia di divertirsi e fare festa. Il Regno Unito, così come l’Europa, l’intera America e tante altre nazioni del mondo, sono attanagliate nella morsa di lockdown totali o parziali.

Assembramenti di irresponsabili, l’Australia vuole espellerli

Lockdown che rappresentano l’unica soluzione per potere arginare la pandemia in atto. Per quanto riguarda l’Australia, anche la Terra dei Canguri non è stata risparmiata dall’epidemia. Nonostante ciò, in centinaia di cittadini inglesi in prevalenza, ma anche di altre nazioni della Gran Bretagna, hanno festeggiato bevendo alcolici tutti insieme.

Senza mascherine, senza rispettare il distanziamento sociale e contribuendo con tutta probabilità a creare dei focolai di contagio. Tutti loro ora sono sul punto di essere espulsi dall’Australia. Anche se non risulta esserci alcuna multa nei confronti degli scalmanati.