Ancora una lite in diretta durante il Grande Fratello Vip con Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci che si sono beccate

Ancora nuove polemiche durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Si sono beccate Antonella Elia che si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci con accuse pesante in diretta. L’ex inquilina della casa più spiata dagli italiani ha voluto ribadire un concetto: “Per venti puntate, Antonella è andata sempre molto pesante su di me. Da parte tua non ho mai sentito dire scusa. Questo ti volevo dire. Hai detto a Samantha che le parole hanno un peso, invece a me hai detto cose gravi”.

Antonella Elia, l’attacco a Gregoraci

La showgirl e opinionista ha attaccato duramente la Gregoraci: “Gatta in calore, gatta morta non mi sembrano cose forti. Una che si struscia dalla mattina alla sera a un uomo, per me è una gatta in calore. Io non mi struscio su Pupo dalla mattina alla sera. Tu ti strusci”. Pronta la risposta dell’ex moglie di Briatore: “Complimenti che lo ribadisci. Ho un figlio che mi guarda. Lo dovevo dire, ce l’avevo qua. Le parole hanno un peso, bisogna dosare le parole. Ha usato delle parole più volte molto pesanti. Visto che ha un ruolo importante, ha esagerato. Punto”. Attacco e risposta tra le due protagonista in studio con il conduttore Alfonso Signorini a mediare.