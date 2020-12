Al Bano e Romina, il ritorno di fiamma? Il cantante parla chiaro

Interrogato ancora una volta sul rapporto e sul sentimento che lo lega a Romina, Al Bano decide di parlare chiaramente.

Sono anni ormai che gli appassionati di gossip sognano un ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Un desiderio che non si è spento nemmeno quando il cantante di Cellino San Marco ha fatto coppia stabile con Loredana Lecciso e avuto due splendidi figli. Il ritorno di coppia, a livello professionale, con Romina ha ulteriormente alimentato questo sogno, sospinto da voci di corridoio e notizie false che hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Il gossip è diventato insistente nel periodo in cui Loredana e Al Bano hanno avuto una crisi che li ha portati a prendersi del tempo per riflettere. Durante lo scorso lockdown, tuttavia, la coppia ha deciso di mettere a tacere le voci su un presunto ritorno di fiamma con Romina, annunciando la fine del periodo di crisi. Al Bano e la Lecciso sono nuovamente una coppia a tutti gli effetti e sembra che il loro rapporto non sia mai andato meglio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano parla chiaramente sul rapporto con Romina

In altre situazione e per altre coppie questo sarebbe bastato a far tacere i rumor, ma nel caso di Romina e Al Bano non c’è affermazione o notizia che tenga. Così sabato, durante un’intervista concessa a Verissimo, il cantante si è sentito fare per la milionesima volta la stessa domanda: qual è il vostro rapporto? Come già fatto in altre occasioni, l’artista ha chiuso la porta ad un ritorno sentimentale con l’ex moglie: “Siamo come fratello e sorella”.

Leggi anche ->Romina Power, il pesante rifiuto nei confronti di Al Bano: “E’ la terza volta”

Affermazione che non lascia spazi a dubi e che porta la conduttrice a virare su altri argomenti. Poco dopo infatti, la Toffanin gli chiede come sta andando la relazione con Loredana e Al Bano le dice: “Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria”. Basteranno queste affermazioni per mettere la parola fine alle speculazioni su Al Bano e Romina?

Leggi anche ->Al Bano si scioglie, il gesto in diretta per la figlia Jasmine