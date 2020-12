Vite al limite, la storia di Ashley, invalida a 24 anni. Com’è adesso?

Ashley T era davvero a rischio: a soli 24 anni su una sedia a rotelle. Ha cambiato la sua vita grazie a “Vite a limite” su Real Time.

Una storia davvero difficile e dura quella di Ashley T, originaria di Temple, in Texas, quindi fortunatamente vicina alla clinica di Huston del dottor Nowzaradan. Proprio grazie alla terapia del chirurgo bariatrico, ormai diventato una star del web, Ashley ha deciso di cambiare la sua vita e riprendere la quotidianità perduta. Qual è la sua storia e quanto pesava?

Vite al limite, Ashley T. quanto pesava e com’è ora?

Ashley T. è arrivata dal dottor Nowzaradan a 24 anni su una sedia a rotelle, una condizione difficile e triste per una ragazza della sua età. Sembrava avere le idee molto chiare sulla sua volontà di cambiare la sua vita una volta per tutte. All’inizio del suo percorso all’interno del programma Real Time, Ashley aveva deciso di non rendere pubblico il suo peso iniziale, pertanto non è chiaro quanto abbia perso.

Nonostante non siano chiari i dettagli numerici, è noto che Ashley non ha più ripreso i chili di prima e che ora conduca una vita finalmente sana e adatta alla sua giovane età. Così la ragazza ha parlato in un’intervista: “Sono molto orgogliosa degli obiettivi che sono riuscita a raggiungere. Non mollerò e non la smetterò di combattere la mia obesità perché immagino ci sia uno splendido futuro pronto ad attendermi e non voglio che questo venga rovinato a causa della mia dipendenza dal cibo. Sto lottando affinché io possa tornare ad essere la migliore versione di me.”

Tuttavia, in realtà, la produzione dell’amato programma Real Time ha dichiarato di non sapere l’attuale stato di salute di Ashley perché la ragazza non ha profili social reali, ma solo account in cui fa finta di essere qualcun’altro. Gli autori assicurano solo che “è molto dimagrita”.