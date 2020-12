The best of Aldo, Giovanni e Giacomo, stasera su canale Nove: tutti gli sketch

The best of Aldo, Giovanni e Giacomo è uno spettacolo che andrà in onda questa sera, 28 dicembre 2020, su Nove.

Lo spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo è stato ideato per celebrare i 25 anni di carriera dei comici. E’ stato registrato nel 2016, in 15 città italiane e 5 città europee.

“The best of Aldo, Giovanni e Giacomo” andrà in onda in prima serata il 28 dicembre 2020, sul canale Nove. Lo spettacolo ha registrato il sold out per 37 repliche, totalizzando oltre 200 mila spettatori. E’ stato trasmetto in Italia da Rai2 nel 2017 in Svizzera da RSI nel 2016. Lo show ripropone gli sketch più celebri del trio comico e sono stati scelti dagli stessi fan dei comici nei mesi precedenti: i tre gemelli, la passeggiata in montagna, Pdor, i Busto Garolfo Cops, la visita al museo e il dottor Alzheimer.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 28 dicembre prima e seconda serata

LEGGI ANCHE -> Dado, il comico insultato e pestato dall’ex della figlia: il racconto choc

The best of Aldo, Giovanni e Giacomo: gli sketch più divertenti

Il trio comico più amato d’Italia ha scelto di celebrare i 25 anni di carriera con una serie di spettacoli intitolati “The best of Aldo, Giovanni e Giacomo“. I tre hanno ripercorso tutti gli sketch che li hanno resi famosi e amati dal pubblico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Tra gli sketch che si potranno vedere su Nove questa sera dalle 21:25 saranno presenti: La Montagna, I Gemelli, Scuola di Polizia, Pdor, Scuola di siciliano, Ajeje Brazorf, il Dottor Alzheimer, il viaggio, il museo d’arte moderna, Bancomat. Sul palco sono state proiettate anche scene tratte dalla loro produzione cinematografica e televisiva, come: i Bulgari, Nico, Johnny Glamour, Tafazzi, Rolando, gli svizzeri, il Conte Dracula, gli arbitri, i Tre tenori.