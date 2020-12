Test piscologico: quale di queste immagini non ritrae una famiglia?

Questo test psicologico punta a comprendere qual è la tua concezione della famiglia: quale delle immagini non la rappresenta?

Per l’ultimo lunedì di questo dannato 2020, anno che ha messo a dura prova sia la resistenza psicologica del singolo che il rapporti all’interno della famiglia, vi presentiamo un test la cui finalità è quella di comprendere quale idea avete sui rapporti familiari. Come potete vedere sopra l’immagine propone tre quadri differenti raffiguranti una famiglia. Il test consiste esclusivamente nello scegliere quello che secondo voi non la rappresenta. Le differenze riguardano la postura dei corpi: tre sagome che rappresentano due adulti ed un bambino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico: quale immagine non rappresenta una famiglia?

Ovviamente ciascuna delle immagini potrebbe benissimo rappresentare una famiglia, ma in base a quella che ritenete meno attinente è possibile comprendere quale rapporto avete con i familiari e quale idea avete sull’istituzione familiare.

L’immagine numero 1

Se la tua scelta riguarda l’immagine numero 1, significa con ogni probabilità che non sei una persona orientata verso la famiglia tradizionale. Sei una persona molto disponibile verso gli altri e tratti i tuoi amici come una vera famiglia. Può darsi che sei cresciuto con una figura paterna molto distante o spesso assente ed è per questo che ci sei sempre per gli altri quando hanno bisogno, come farebbe una madre. Nella figura, che rappresenta una famiglia, la madre si prende cura del piccolo e lo protegge dall’indifferenza paterna.

L’immagine numero 2

Se hai scelto la figura numero due significa che sei una persona che vuole fortemente costruire una famiglia. Per te è imprescindibile creare dei legami stabili basati sulla fiducia e la lealtà. Guardando l’immagine ti sei reso conto subito che non si trattava di una famiglia, o di un modello di famiglia funzionante, perché gli adulti sembrano non curarsi di cosa faccia il bambino.

L’immagine numero 3

Se per te l’immagine numero 3 non rappresenta una famiglia, probabilmente sei cresciuto in un contesto familiare problematico. A causa del trauma infantile fai fatica a fidarti e interagire con gli altri. Sei una persona ansiosa, che pensa costantemente al futuro e analizza ogni piccolo comportamento con attenzione. L’immagine rappresenta indubbiamente una famiglia amorevole, i due genitori si abbracciano ed il padre tiene per mano la figlia, un quadretto familiare idilliaco.