Romina Power, la denuncia choc: continuano i trattamenti disumani

La cantante Romina Power ha deciso di approfittare di questo momento di particolare sensibilità natalizia per attirare l’attenzione del pubblico su una situazione drammatica: la vita dei migranti sudamericani alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, dove sono costretti a fermarsi e vivere in condizioni precarie e pericolose. Romina ha pubblicato su Instagram la fotografia di un bambino molto piccolo che piange con la testa fra le mani, scattata da Amnesty International, e ha scritto: “Mentre negli Stati Uniti continuano i trattamenti disumani alle frontiere con il Messico”.

Romina Power, il post su Instagram chiama in appello tutta l’umanità

Alla frontiera la situazione si è fatta ancora più drammatica con l’arrivo della pandemia. Il giornale italiano La Repubblica spiega in maniera molto chiara la situazione. In quasi nessuno dei centri di alloggio della Baja California, la regione dove si trova la città di confine Tijuana, ci sono risorse sufficienti per isolare i pazienti malati di Covid-19. I rifugi per le persone migranti di solito operano oltre le loro capacità: i migranti dormono in stanze sovraffollate, con 40 o 50 persone stipate in letti a castello.

Tutte le associazioni che gestiscono questo tipo di rifugi denunciano la stessa cosa: non ci sono gli spazi per isolare i malati. Nel frattempo il governo di Donald Trump ha annunciato che tutti gli stranieri che attraversano il confine senza documenti saranno immediatamente rimpatriati in Messico. Con la scusa di evitare il contagio entrambi i paesi, Messico e Stati Uniti, hanno deciso di paralizzare quasi completamente il commercio e la migrazione economica e lavorativa. L’immigrazione è sempre stata utile e fondamentale per lo sviluppo economico degli Stati Uniti, che però sembrano non voler ammetterlo.

La Repubblica scrive: “È importante che le istituzioni nazionali e gli organismi internazionali trovino soluzione alle problematiche di queste persone, che si trovano in un contesto migratorio particolarmente esposto a situazioni di vulnerabilità e che per il momento sono dimenticate dai governi dei due Paesi”.