Natalia Paragoni attaccata da Soleil Sorge: “Gaffe vivente”

Natalia Paragoni, la fidanzata del gieffino Andrea Zelletta, è stata criticata da Soleil Sorge a causa del suo comportamento.

Natalia Paragoni, ex volto di “Uomini e Donne“, è spesso al centro del gossip da quando il suo fidanzato Andrea Zelletta è nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

L’influencer ha fatto molto discutere per il regalo di Natale che ha fatto consegnare al suo fidanzato, Andrea Zelletta, nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Natalia Paragoni è stata criticata sia dai fans del reality di Alfonso Signorini, che da Soleil Sorge, che si è lasciata andare ad un pesante attacco. L’ex naufraga ha lanciato una frecciatina alla ex fidanzata di Andrea Iannone, esprimendosi in riguardo all’impegno che ha preso per Capodanno, presentando un evento in streaming organizzato dal portale Biccy per assegnare diversi premi. Secondo Soleil, Natalia non dovrebbe vincere nulla, in quanto: “E’ una gaffe vivente“.

Soleil Sorge critica su Natalia Paragoni

La notte di Capodanno sarà l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Soleil Sorge a condurre un evento in streaming che ripercorrerà il meglio e il peggio del 2020, con diversi ospiti in collegamento. L’influencer, spesso ospite di Barbara D’Urso come opinionista, presenterà il primo evento digitale di Biccy, che proclamerà anche dei vincitori. Con un milione di followers su Instagram, Solei ha parlato proprio dei premi in palio, criticando la fidanzata di Andrea Zelletta, che secondo lei non merita di essere premiata in quanto è una gaffe vivente.

Natalia Paragoni, oltre ad essere nel mirino di Soleil Sorge, è stata criticata anche dai fan del GF Vip, che non hanno apprezzato il messaggio mandato al fidanzato: “Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto“. Le sue parole sono sembrate fredde ed hanno mandato in crisi Andrea Zelletta, che non è riuscito ad interpretarle.