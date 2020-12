Michelle Hunziker scatenata: ecco il “giochino” che le fa perdere la testa

Che divertimento sotto la neve per Michelle Hunziker e le sue figlie: su Instagram la cronaca di una giornata spassosa, con uno scherzo ad Aurora…

La neve, si sa, fa tornare tutti un po’ bambini. Se poi aggiungiamo il clima natalizio, il brivido dell’arrivo del primo grande freddo e l’eccitazione per una pur breve uscita all’aperto dopo mesi di reclusione più o meno forzata a causa del Covid, ecco che gli ingredienti per una paretesi di allegria sfrenata ci sono tutti. Michelle Hunziker docet.

Michelle Hunziker più allegra e felice che mai

Michelle Hunziker ha approfittato della neve caduta nelle scorse ore per uscire sul balcone della casa di Bergamo e divertirsi un po’, giocando con la neve con le figlie più piccole, Sole e Celeste. Poi le tre, insieme a Tomaso Trussardi, sono corse in camera dell’altra figlia più grande, Aurora Ramazzotti, e l’hanno svegliata con una gelida pallata.

“Finalmenteeeeeeeeee!!!! ☃️ Oggi grandi lavori in vista: pupazzi di neve sul terrazzo, ⛄️ lotte, battaglia di palle di neve…❄️🌨iuhuhuhuhu!!!!! #neve #happy“. Così scrive Michelle Hunziker nel suo ultimissimo post su Instagram, con una foto di lei entusiasta e raggiante di felicità. Alzi la mano chi non vorrebbe essere al suo posto (e purtroppo in molti non possono concedersi simili svaghi, soprattutto in questo momento).

