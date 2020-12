Meteo, Milano si sveglia sotto la neve | FOTO

By

Meteo, Milano si sveglia sotto la neve: imbiancata tutta la città, insieme a tutto l’entroterra. Le immagini.

Come annunciato ieri dalle previsioni del tempo abbondanti nevicate sono cadute sul Nord Italia, lasciando una spessa coltre bianca a ricoprire tutto il paesaggio. Subito, sono state pubblicate immagini da cartolina sui giornali online e sui social.

La città di Milano si è svegliata tutta imbiancata, regalando ai suoi abitanti una vera atmosfera natalizia. Il periodo di vacanza e le restrizioni del Decreto Natale rendono meno gravi i disagi agli spostamenti che pure ci sono.

Meteo, Milano si sveglia sotto la neve: le foto

Vi mostriamo qui di seguito le immagini della città di Milano imbiancata al risveglio, lunedì 28 dicembre. Ecco le foto più belle.

Gli ultimi giorni dell’anno 2020 hanno regalato una città imbiancata ai milanesi, per la gioia dei bambini e meno quella degli adulti che devono spostarsi per lavoro. Le vacanze e le limitazioni del Decreto Natale, tuttavia contengono i disagi che sarebbero stati maggiori in giorni feriali di pieno lavoro.

Quando i milanesi quando sono usciti alle prime luci dell’alba, terminato il coprifuoco, nevicava ancora sulla città. I fiocchi bianchi hanno ricoperto le strade e i monumenti. In molti si sono concessi una passeggiata, altri non hanno rinunciato all’abitudine del joggin mattutino, nonostante la neve e il freddo.

La città ha assunto una classica atmosfera natalizia nordica, proprio nei giorni tra Natale e Capodanno.

Milano e il resto della Lombardia si sono svegliate sotto uno strato tra i 5 e i 10 cm di coltre bianca, più spesso nelle zone dell’entroterra.

Come avevano annunciato le previsioni, la neve è caduta e ha ricoperto tutta la Lombardia, eccetto per le zone di pianura nella parte sud-orientale della Regione, come nel Mantovano, dove è caduta neve mista a pioggia.

Le precipitazioni nevose dovrebbero terminare nel pomeriggio su Milano e sulle pianure lombarde, mentre saranno deboli sui rilievi. Poi, nei prossimi giorni è previsto un tempo con cielo coperto o poco nuvoloso. Intanto i bambini possono giocare a palle di beve e fare pupazzi.

