Marisa Laurito, la fine del suo matrimonio: perchè è durato solo 3 mesi

Marisa Laurito svela il motivo che l’ha convinta a divorziare da Franco Cordona: ecco perché il matrimonio è durato solo tre mesi.

La carriera di Marisa Laurito è iniziata quando era ancora una ragazza, giovanissima. L’attrice ha raccontato di aver iniziato a “mascherarsi” per la prima volta all’età di 16 anni, nei teatri parrocchiali. “In realtà volevo fare l’attrice drammatica: secondo me ero nata per interpretare Filumena Marturano, Medea, Fedra…” ha raccontato. Ma poi Maria ha deciso di cambiare strada, e puntare sul comico: “Ben presto mi resi conto che mi immedesimavo talmente tanto nei personaggi, da star male fisicamente, avvilita, spesso addirittura in lacrime. Così mi son detta: ma a me chi me lo fa fare? E cominciai a prepararmi come attrice da commedia. Il mio idolo era De Filippo, lo spiavo da dietro le quinte del Teatro San Ferdinando, finché riesco a ottenere un provino”.

Marisa Laurito e Franco Cordova, perché il matrimonio è durato solo tre mesi

Nonostante la pausa durante il periodo di malattia della madre, prima che questa morisse, Marisa non ha mai perso la passione per il teatro. Alla domanda che le ha chiesto se si fosse mascherata da moglie anche nel matrimonio lampo con l’ex calciatore Franco Cordova, la Laurito ha risposto con assoluta sincerità.

“A sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai”, ha confessato. Una decisione un po’ troppo improvvisata, forse, che si concluse (male) molto velocemente. “È stato il mio unico marito per soli tre mesi. Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì”. Marisa ha poi spiegato il motivo che la convinse ad abbandonare quell’uomo opprimente. “Mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”, ha concluso.