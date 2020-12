Mara Venier, scatto intimo col marito Nicola: mai visti così

Nel suo ultimo post su Instagram Mara Venier immortala un momento di grande tenerezza e complicità con il marito Nicola Carraro. Per la serie: succede solo a Natale…

Sarà il Natale, sarà la luce che si comincia a intravedere in fondo al tunnel di quest’anno segnato dalla pandemia, sarà la soddisfazione per il suo successo in televisione, o più semplicemente l’amore per il suo uomo: sta di fatto che Mara Venier in questi giorni si mostra ai suoi fan e followers sul web felice e rilassata come non la si vedeva da tempo.

Mara Venier più innamorata che mai

“Noi ❤️ le nostre belle semplici serate ….. @provo2000“: così scrive Mara Venier, sempre molto attiva su Instagram, a margine di una romantica foto che la ritrae accanto al marito Nicola Carraro. I due, abbracciati come due fidanzati adolescenti, appaiono sereni e sorridenti, complici e innamoratissimi, su un divano rosso in perfetto stile natalizio. Non serve aggiungere altre parole: il loro sguardo dice tutto, e racconta qualcosa di molto bello e prezioso.

A quanto pare anche Mara Venier e Nicola Carraro, in questi mesi di certezze svanite e progetto andati in fumo per via dell’emergenza sanitaria, hanno riscoperto la bellezza della semplicità e il fascino delle piccole cose. E i seguaci della Zia lo hanno molto apprezzato, a giudicare dal tenore dei commenti al posto in questione e dall’enorme numero di like e condivisioni. Mille di queste serate…