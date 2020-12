Manovra 2021, dall’assegno unico per i figli ai superbonus: le novità

Novità importanti in vista della Manovra 2021 con modifiche decisive: dall’assegno unico per i figli ai vari superbonus

Ancora novità importanti con la manovra 2021 con le novità introdotte con l’intervento di politica economica del Governo. La Camera ha dato il via libera alla legge di bilancio con 298 voti favorevoli, 125 contrari e 8 astenuti. Ora la manovra 2021 passerà in Senato prima dell’ok definitivo. Ci sarà il superbonus fino al 30 dicembre 2022 per l’efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica per tutto il 2022. Inoltre, 800 euro come indennità per autonomi e professionisti, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali. Inoltre, è previsto un bonus auto di ulteriori 2mila euro per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti e previsti dai decreti Rilancio e Agosto, e un bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di ultima generazione da acquistare nel periodo che va dal primo gennaio al 30 giugno 2021.

Manovra 2021, tutte le novità previste

La manovra 2021 prevede anche lo stop dell’Iva sui vaccini anti Covid e sui kit diagnostici, mentre è possibile l’assunzione a tempo determinato dal primo gennaio per nove mesi di 3mila medici e 12mila infermieri per quanto riguarda il piano vaccini anti Covid. Inoltre, un’altra mossa è quella di dare il via libera al bonus per gli chef, proprio come sostegno della ristorazione che è stata davvero colpita dall’emergenza sanitaria. Per i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti è possibile l’acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i vari corsi di aggiornamento. Infine, sale da 7 a 10 giorni dal 2021 il congedo parentale obbligatorio per i papà, mentre saranno stanziati 50 milioni il bonus per agevolare il ritorno al lavoro delle neo mamme.