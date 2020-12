Lezioni di piano, come è diventata oggi Holly Hunter: la sua storia

By

La pluripremiata attrice è nota al pubblico per il suo ruolo in “Lezione di piano” e per la sua lunga e brillante carriera. Ecco com’è oggi Holly Hunter.

Dagli esordi al top della sua carriera, Holly Hunter è un’amata a premiata attrice che gli spettatori hanno imparato a conoscere e ad apprezzare per tanti ruoli cari agli appassionati del grande schermo. Principalmente nota per aver interpretato Ada in “Lezioni di piano“, la pellicola di Jane Campion, che ha segnato l’ingresso dell’attrice nell’olimpo di Hollywood. Ecco tutto quello che sappiamo su Holly Hunter.

Holly Hunter, com’è e cosa fa oggi

Tra i ruoli più importanti di Holly Hunter c’è sicuramente la sua perfetta interpretazione della protagonista Ada, nel film drammatico Lezioni di piano, firmato Jane Campion, Il film della woman director australiana racconta la storia d’amore difficile e delicata tra una vedova americana, muta, sposata con un uomo violento che non ama e un bracciante burbero che le da lezioni di pianoforte. La recitazione dell Hunter ha convinto tutti, tanto che l’attrice americana ha ottenuto un Premio Oscar come Migliore attrice protagonista.

Leggi anche–> Cenerentola, chi è l’attrice Lily James: età, foto, carriera

Nonostante il grande traguardo la caparbia Holly non si è certo fermata lì e ha continuato a regalare al suo pubblico grandi interpretazioni e a vincere premi. Importante la sua collaborazione con i fratelli Coen: con i registi, infatti, Holly lavora a diverse pellicole come “Fratello dove sei?“, “Arizona Junior” e il loro film d’esordio “Blood simple – Sangue facile“.

Leggi anche–> Moriva 4 anni fa Carrie Fisher, la storia dell’indimenticabile attrice

Non solo grande schermo, anche televisione: la Hunter ha interpretato ruoli in serie e miniserie di vario genere. Invece per quanto riguarda la vita privata di Holly, oggi l’attrice ha al suo fianco il collega Gordon MacDonald, conosciuto a teatro e con cui ha recitato. Insieme hanno dato alla luce due figli gemelli Press e Claude.