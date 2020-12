La Bella e la Bestia, chi è l’attore Dan Stevens: età, foto, carriera

By

La Bella e la Bestia è un live action in onda questa sera su Rai1. Dan Stevens è il protagonista del film insieme a Emma Watson.

Rai1 ha scelto di dedicare la prima serata del 28 dicembre alla versione live action della celebre fiaba “La Bella e la Bestia“, diretta dal regista Bill Condon nel 2017.

Il live action è un remake del film d’animazione del 1991 “La Bella e la Bestia“, tratto dalla famosa fiaba. Il cast corale vede Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens nelle vesti del principe trasformato in Bestia. Stevens è un attore britannico nato a Croydon il 10 ottobre 1982. E’ stato adottato alla nascita da due insegnanti ed ha un fratello minore, anch’egli adottato. Si è trasferito nel Kent da piccolo, dopo aver ottenuto una borsa di studio alla prestigiosa Tonbridge School. La sua è stata un’adolescenza turbolenta ma, quando ha scoperto l’amore per il teatro, è riuscito a focalizzare le sue pene adolescenziali nell’arte. Ha studiato letteratura inglese all’Emmanuel College, dove ha iniziato a recitare con la compagnia di Peter Hall.

Dan Stevens, carriera e vita privata

A 23 anni Dan Stevens ha recitato nella miniserie “The Line of Beauty” e, nel 2008, in “Ragione e sentimento“. Il ruolo che l’ha portato al successo internazionale è stato quello di Matthew Crawley nella serie britannica “Downtown Abbey“. Ha partecipato anche al film “Vamps” nel ruolo di Joey Van Helsing.

Dan Stevens è anche redattore della rivista letteraria “The Junket” dal 2011 ed è un contributore regolare del “The Daily Telegraph” con la rubrica My Week. Ha arrangiato anche diversi audiolibri in lingua inglese. Ha preso parte alla terza pellicola della serie “Una notte al museo” nei panni di Lancillotto e, nel 2017, al live action con Emma Watson di “La Bella e la Bestia“. Inoltre, è protagonista della serie TV “Legion“, incentrata su David Haller. E’ sposato dal 2009 con l’insegnante di musica Susie Harriet, la coppia ha due bambini: Willow e Aubrey.