Jasmine Carrisi spiazza tutti: “Ho subito tantissimo il pregiudizio”

Jasmine Carrisi rompe il silenzio e parla della sua esperienza nel mondo della musica e nel piccolo schermo. Vediamo cos’ha detto.

La Carrisi è una giovanissima cantante e attrice. Abbiamo assistito al suo recente debutto con il singolo “Ego”.

Il suo volto non è nuovo neanche al grande schermo dato che a soli 17 anni ha recitato nel film “La dama e l’ermellino“. Scopriamo di più su questa ragazza poliedrica.

Jasmine Carrisi e le critiche sul web

“Ho subito tantissimo il pregiudizio di essere ‘figlia di‘. E lo subisco ancora. Però adesso, dopo il programma The Voice Senior, un po’ meno.” E’ così che la ragazza ha iniziato a parlare di come si vive nei panni di personaggio pubblico.

Leggi anche -> Jasmine Carrisi, il messaggio su Instagram è criptico: una frecciata all’ex?

Effettivamente, essendo figlia di Albano Carrisi e della showgirl Loredana Lecciso, la sua vita non passa di certo inosservata e i gossip la colpiscono nonostante la giovanissima età. Al suo cognome segue sempre il pregiudizio della figlia raccomandata dal quale cerca di slegarsi. Voce straordinarie e bellezza indiscutibile: sono questi gli attributi che saltano maggiormente all’occhio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Se si va oltre le apparenze, si capisce che oltre alla bellezza c’è molto di più. La Carrisi dimostra sempre di più grande maturità: “Mi sono resa conto che chi ti vuole criticare un motivo lo trova a prescindere. Non ci penso più. E sono consapevole che il mio cognome è stato un trampolino di lancio”. Da queste parole, la ragazza mostra di avere un carattere molto forte e fa vedere agli haters di non essere disposta a lasciarsi buttare giù dalle voci sul suo conto. Ha lanciato un singolo, ha partecipato a un film e ha anche vestito i panni da giudice nel programma The Voice Senior. Sembra proprio che la giovane stia accumulando un bel po’ di soddisfazioni.

Leggi anche -> Jasmine Carrisi, la strana domanda sui social dopo il debutto in tv

Ovviamente il mondo del gossip non ha risparmiato neanche la vita amorosa di Jasmine. Per molto tempo si è parlato della fine della relazione tra lei e il fidanzato Alessandro Greco. “No, no. C’è ancora, tra noi tutto bene. Lui è stato molto contento di questa mia nuova esperienza televisiva e mi ha supportato davvero tanto. Dopo le puntate le prime persone che chiamavo erano lui e mia madre”. Queste parole sembrano smentire una volta per tutte la loro presunta rottura. Ad oggi tutti si chiedono quale sarà il suo prossimo successo.