GF VIP, cosa succederà la notte di Capodanno: i concorrenti fanno spoiler

Capodanno 2020 al GF VIP: Alfonso Signorini non è riuscito a tenere nascosti i programmi, i concorrenti hanno fatto alcuni spoiler.

Novità al Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini non è riuscito a tenere nascosti tutti i suoi programmi per la grande serata di Capodanno 2020: il pubblico televisivo italiano avrà l’opportunità di seguire in diretta quello che succederà all’interno della Casa più famosa di Cinecittà. Il tutto andrà in onda su Canale 5, e il reality sarà ovviamente condotto da Signorini. Con lui in studio ci saranno vari ospiti, tra cui tutti gli eliminati da questa edizione del reality.

Capodanno in casa del Grande Fratello: ecco cosa succederà la notte del 31

Proprio gli eliminati sembra che saranno i veri protagonisti della serata. Signorini avrebbe organizzato uno spettacolo interpretato proprio da loro. Lo spoiler arriva da Fulvio Abbate, che si è lasciato sfuggire qualche dettaglio di troppo: “Ho ricevuto un messaggio dalla redazione del Grande Fratello Vip. Mi hanno scritto: ‘Fulvio, vuoi partecipare al balletto che gli eliminati faranno nel corso della puntata speciale di Capodanno?’ La mia risposta: è stata ‘Certo sì, volentieri’. Sarebbe da stronzo fare il sostenuto dicendo di no”, ha detto.

Secondo gli ultimi rumors, oltre al balletto, in studio tornerà anche Fausto Leali, il primo squalificato di questa edizione. Un’altra grande sorpresa sembra avere come protagonista Cristiano Malgioglio, che sarà incaricato di tenere alto l’umore all’interno della casa e far ballare tutti i concorrenti.